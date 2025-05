TSV bleibt zu Hause eine Macht

Durch einen verdienten 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Sinzing bleibt der TSV Dietfurt in der Kreisliga 2 Regensburg im Rennen um einen Aufstiegs-Relegationsplatz. Nach dem fünften Sieg in Serie sind die Fußballer von Trainer Matthias Pfeifer nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten TV Riedenburg in Lauerstellung. Nun wird am letzten Spieltag entschieden, wer weiterhin von einer Bezirksliga-Rückkehr träumen darf.

Im letzten Dietfurter Heimspiel dieser Saison boten beide Teams in der ersten Hälfte den Zuschauern wenig Höhepunkte. Der TSV kam nicht so in die Partie wie man es aus den Vorwochen kannte. Ein Distanzschuss von Alexander Merkl nach etwa zehn Minuten war lange Zeit die einzige nennenswerte Offensivaktion der Hausherren. Die Gäste hatten nach einer halben Stunde ihre erste Möglichkeit und hätten damit auch in Führung gehen müssen. Nach schönem Pass in die Tiefe war Andreas Schlegl allein vor TSV-Schlussmann Lukas Schmid, der glänzend per Fußabwehr rettete. In der 37. Minute erkämpfte sich dann Dietfurts Christian Lauterkorn im Mittelfeld den Ball, Merkl nahm die Kugel auf, setzte zum Solo an und schoss für die bis zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften Führung für den TSV ein. Nach diesem Treffer ging aber ein Ruck durch die Heimelf und diese agierte nach dem Seitenwechsel deutlich druckvoller. Daniel Schneeberger (49.) und Benedikt Stark (59.) vergaben zunächst aus aussichtsreicher Position. Völlig überraschend fiel in der 63. Minute auf der Gegenseite der Ausgleich für die Gäste: Johannes Fritz, der für den angeschlagenen Spielführer Jonas Weigl in die Innenverteidigung rückte, sprang der Ball zu weit vom Fuß, Kevin Sperger nahm das Angebot dankend an und vollendete zum 1:1. Kurz darauf bewahrte Lukas Waldhier seine Elf vor einem Rückstand, als er gegen Sperger auf der Linie klärte. Anschließend spielte aber nur noch die Heimelf. Schneeberger, der die Gäste immer wieder vor Probleme stellte, wurde beim Abschluss elfmeterreif gefoult, doch der Pfiff blieb wegen vermeintlichen Vorteils aus. Lauterkorn (73.) scheiterte freistehend an SC-Torhüter Andreas Beer, auch Schneeberger (77.) fand in Beer seinen Meister. Der spielende Co-Trainer Christian Geß feierte dann nach vier Wochen Verletzungspause ein fulminantes Comeback. Nach Traumpass von Benno Hierl war Geß (79.) nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung auf und davon und schob zum umjubelten 2:1-Siegtreffer ein. Nach der Partie freute sich Trainer Pfeifer auf den letzten Spieltag: „Wir sind die beste Heimmannschaft der Liga und können kommendes Wochenende noch Großes schaffen. Wir dürfen in Beratzhausen befreit aufspielen, der Druck liegt bei Riedenburg.“