TSV bleibt in Rückrunde ungeschlagen – Münch verpasst Gräfelfinger Sieg vom Punkt

Gräfelfing – Erstmals im Kalenderjahr 2025 hat Kreisklassen-Spitzenreiter TSV Gräfelfing den Platz nach einem Pflichtspiel nicht als Sieger verlassen. Nach zuletzt vier Siegen in Serie kamen die Wölfe bei der U23 des SV Untermenzing nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. TSV-Trainer Andreas Gries sah nach dem turbulenten Spiel dennoch keinen Grund dazu, Frust zu schieben. „Wir haben einen Punkt gewonnen und sind in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen“, lautete sein Fazit.

Die Gäste kamen auf dem Kunstrasen in Untermenzing gut ins Spiel und gingen nach 22 Minuten durch Torjäger Max Hesse in Führung. Der Routinier verwertete eine Freistoßflanke seines erfahrenen Teamkollegen Tim Schöppner. Kurz vor der Halbzeitpause überschlugen sich die Ereignisse.

Erst parierte TSV-Torwart Luca Tietze einen laut Gries fragwürdigen Strafstoß, den anschließenden Eckball aber führten die Hausherren schnell aus und erzielten gegen überrumpelte Gräfelfinger doch noch den Ausgleich. Obendrein hatte sich vor dem Strafstoß im Getümmel auch noch TSV-Kapitän Simon Edelmann verletzt. Gräfelfing geriet etwas ins Schwimmen, vor dem Pausenpfiff drehten die spielstarken Untermenzinger mit ihrem zweiten Treffer das Spiel komplett.

Johannes München zielt bei Elfmeter neben das Tor des SV Untermenzing

Nach Wiederbeginn aber drehte der Tabellenführer auf und belohnte sich mit dem Treffer zum 2:2-Ausgleich durch Johannes Münch nach Zuspiel von Hesse. Münch hätte sein Team in der Folge zum Sieg schießen können, der Torgarant setzte einen Strafstoß aber neben das Tor. Untermenzings aussichtsreichen Konter unterband Maximilian Le Dren in höchster Not. So blieb es beim gerechten Remis.

SV Untermenzing U23 –TSV Gräfelfing 2:2 (2:1) Tore: 0:1 Hesse (2:2), 1:1, 2:1 Schmitz (37., 45. +2), 2:2 Münch (84.) Bes. Vorkommnisse: Tietze/TSV pariert Foulelfmeter (36.), Münch/TSV schießt Foulelfmeter neben das Tor (88.)