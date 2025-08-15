TSV Blaustein eröffnet gegen Offenhausen, Donau trifft auf Langenau

Am ersten Spieltag der Saison 2025/2026 geht es endlich los: Die 16 Teams der Liga stehen in den Startlöchern, um sich in der neuen Saison zu beweisen. Der TSV Blaustein empfängt den SV Offenhausen, während der TSV Kettershausen-Bebenhausen die SG Öpfingen herausfordert. Der SV Eggingen trifft auf den SC Türkgücü Ulm und der SV Westerheim hat den FC Hüttisheim zu Gast. Spannung ist auch bei den Partien SW Donau gegen TSV Langenau, SGM Senden-Ay gegen FV Asch-Sonderbuch, SGM Aufheim Holzschwang gegen SV Jungingen und FC Burlafingen gegen TSG Ehingen zu erwarten.

Der TSV Blaustein trifft auf den SV Offenhausen, ein Team, das sich in der letzten Saison im Mittelfeld platzierte, aber mit neuem Elan in die Saison startet. Der TSV Blaustein hingegen kämpft jedes Jahr mit der oberen Tabellenhälfte und wird zu Hause versuchen, sich einen soliden Punktestand zu sichern. Offenhausen möchte den schwachen Saisonabschluss der letzten Saison hinter sich lassen und beweisen, dass mehr in ihnen steckt. Beide Teams werden mit einer gehörigen Portion Motivation in das erste Spiel der Saison gehen.

Der TSV Kettershausen-Bebenhausen ist als Aufsteiger in die Liga gekommen und möchte gegen die SG Öpfingen gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen setzen. Öpfingen hat in den vergangenen Jahren eine solide Leistung gezeigt und wird als Favorit in dieses Duell gehen. Das Team aus Kettershausen-Bebenhausen wird alles daran setzen, seine Heimstärke unter Beweis zu stellen, während Öpfingen sich auf die ersten Punkte dieser Saison konzentrieren wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Aufsteiger im Vergleich zu einem etablierten Team schlagen kann.

