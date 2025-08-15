TSV Blaustein eröffnet gegen Offenhausen, Donau trifft auf Langenau

Am ersten Spieltag der Saison 2025/2026 geht es endlich los: Die 16 Teams der Liga stehen in den Startlöchern, um sich in der neuen Saison zu beweisen. Der TSV Blaustein empfängt den SV Offenhausen, während der TSV Kettershausen-Bebenhausen die SG Öpfingen herausfordert. Der SV Eggingen trifft auf den SC Türkgücü Ulm und der SV Westerheim hat den FC Hüttisheim zu Gast. Spannung ist auch bei den Partien SW Donau gegen TSV Langenau, SGM Senden-Ay gegen FV Asch-Sonderbuch, SGM Aufheim Holzschwang gegen SV Jungingen und FC Burlafingen gegen TSG Ehingen zu erwarten.
Der TSV Blaustein trifft auf den SV Offenhausen, ein Team, das sich in der letzten Saison im Mittelfeld platzierte, aber mit neuem Elan in die Saison startet. Der TSV Blaustein hingegen kämpft jedes Jahr mit der oberen Tabellenhälfte und wird zu Hause versuchen, sich einen soliden Punktestand zu sichern. Offenhausen möchte den schwachen Saisonabschluss der letzten Saison hinter sich lassen und beweisen, dass mehr in ihnen steckt. Beide Teams werden mit einer gehörigen Portion Motivation in das erste Spiel der Saison gehen.
Der TSV Kettershausen-Bebenhausen ist als Aufsteiger in die Liga gekommen und möchte gegen die SG Öpfingen gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen setzen. Öpfingen hat in den vergangenen Jahren eine solide Leistung gezeigt und wird als Favorit in dieses Duell gehen. Das Team aus Kettershausen-Bebenhausen wird alles daran setzen, seine Heimstärke unter Beweis zu stellen, während Öpfingen sich auf die ersten Punkte dieser Saison konzentrieren wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Aufsteiger im Vergleich zu einem etablierten Team schlagen kann.
Der SV Eggingen startet gegen Türkgücü Ulm, das als Absteiger in die Saison geht und sich beweisen möchte. Eggingen wird in diesem Duell vor allem auf seine Heimstärke bauen und die ersten Punkte der Saison einfahren wollen. Der SC Türkgücü Ulm hat die Abstiegssaison hinter sich gelassen und möchte diese Saison als Aufsteiger zurückschlagen, was jedoch gegen Eggingen kein leichter Auftrag wird. Es wird interessant zu sehen sein, wie die Gäste mit der Drucksituation umgehen.
Der SV Westerheim empfängt den FC Hüttisheim zum ersten Spieltag. Hüttisheim kommt als Aufsteiger und wird es in diesem ersten Ligaspiel schwer haben, sich gegen Westerheim zu behaupten, das sich in der letzten Saison solide behauptet hat. Westerheim ist zu Hause favorisiert, aber der FC Hüttisheim wird alles daran setzen, um ein gutes erstes Zeichen zu setzen. Es ist ein Spiel, bei dem beide Mannschaften sich beweisen wollen, und die Fans dürfen sich auf ein spannendes Duell freuen.
SW Donau startet mit einem Heimspiel gegen den TSV Langenau. Beide Mannschaften sind in der letzten Saison nicht weit oben gelandet und wollen nun beweisen, dass sie besser können. Donau muss sich im Vergleich zu den Vorjahren steigern und wird zu Hause versuchen, einen positiven Start in die neue Saison zu erzielen. Der TSV Langenau möchte den ersten Spieltag nutzen, um seine Ambitionen für die Saison zu untermauern und einen Sieg einzufahren.
SGM Senden-Ay trifft zum Saisonauftakt auf den FV Asch-Sonderbuch. Die beiden Teams haben in der letzten Saison starke Leistungen gezeigt und gehören auch diesmal wieder zu den Mannschaften, die um die oberen Tabellenplätze kämpfen wollen. Senden-Ay geht mit einer gehörigen Portion Optimismus in das Duell, während Asch-Sonderbuch sich ebenfalls keinen Punktverlust leisten möchte. Ein spannendes Duell zweier ambitionierter Teams steht bevor.
Die SGM Aufheim Holzschwang empfängt den SV Jungingen, einen Aufsteiger, der gleich in seinem ersten Saisonspiel auf die volle Herausforderung trifft. Aufheim Holzschwang möchte mit einem Sieg starten, während Jungingen alles daran setzen wird, sich als Aufsteiger in der Liga zu behaupten. Beide Mannschaften sind für die neue Saison gut gerüstet und wollen sich mit einem gelungenen Auftakt in den Wettbewerb zurückmelden.
Der FC Burlafingen, als Aufsteiger in die Liga, trifft auf die TSG Ehingen, die mit ihrer letzten Saison nicht zufrieden war und sich nun mit einem Auftaktsieg rehabilitieren möchte. Burlafingen wird im ersten Spiel alles daransetzen, den Fans im eigenen Stadion etwas Besonderes zu bieten und zu zeigen, dass sie in der neuen Liga mithalten können. Die TSG Ehingen hat klare Ziele und wird auf einen Sieg drängen, um mit den Aufsteigern gleich zu Beginn ein deutliches Zeichen zu setzen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________