TSV Blaubeuren mit Kantersieg, neun Tore in Buch

---



Aufstiegsrunde







Der FC Wangen hat sich mit einem deutlichen 4:0-Erfolg im Derbyx gegen den TSV Heimenkirch eindrucksvoll zurückgemeldet. Bereits zur Pause hatten die Gastgeber durch Tore von Finn Bolkart (10., 16.), Okan Housein (29.) und Simon Wetzel (45.) alles klargemacht. In der Tabelle verbessern sich die Wangener mit nun 23 Punkten auf Rang vier, während Heimenkirch mit elf Zählern weiterhin auf Platz sieben steht.

---



Beim Schlusslicht FC Srbija Ulm gab sich der FC Blaubeuren keine Blöße und siegte verdient mit 6:0. Die Tore erzielten Filip Lijesnic (20., 84.), Nermin Velagic (68.), Nemanja Živković (79.), Josip Santic (80., 88.). Blaubeuren bleibt damit mit nun 27 Punkten erster Verfolger des VfB Friedrichshafen, während Srbija Ulm mit weiterhin sechs Punkten abgeschlagen Letzter bleibt.

---



Im Duell zwischen Reinstetten und der SSG Ulm 99 zeigte die Heimelf eine starke Moral. Nach früher Gästeführung durch Linus Nadalutti (3.) und Björn Haußer (25.) kämpfte sich Reinstetten durch Karl Hampp (60.) und Noah Blersch (84.) zurück. Mit 20 Punkten bleibt Reinstetten auf Tuchfühlung zu Rang vier, während Ulm mit 26 Zählern auf Platz drei abrutscht.

---



Der VfB Friedrichshafen hat seine Spitzenposition in der Aufstiegsrunde der Landesliga Staffel 4 durch einen souveränen 4:1-Auswärtserfolg beim TSV Riedlingen gefestigt. Zwar ging die Heimelf durch Pascal Schoppenhauer bereits in der 3. Minute in Führung, doch Dennis Blaser stellte mit Treffern in der 35., 42. und 73. Minute die Weichen klar auf Sieg. In der Nachspielzeit erhöhte Joshua Merz (90.+4) zum Endstand. Mit nunmehr 32 Punkten nach 15 Spielen bleibt Friedrichshafen Tabellenführer, während der TSV Riedlingen mit weiterhin nur neun Zählern auf dem vorletzten Rang verharrt.







Aufstiegsrunde





Der FV Ravensburg II wahrt mit einem 3:1-Erfolg gegen die TSG Ehingen die Chancen auf den direkten Klassenerhalt. Marko Föger (20.), Simon Schwarz (38.) und Marek Bleise (60.) trafen für die Gastgeber, Dimitrios Daskalidis (52.) verkürzte zwischenzeitlich. Ravensburg steht nun bei 32 Punkten, während Ehingen mit 18 Punkten weiter auf Platz neun rangiert.

---



Der FV Biberach/Riß festigt mit einem überzeugenden 5:0-Heimsieg gegen den SV Hohentengen seine Ambitionen auf den vorzeitigen Klassenerhalt und bleibt mit nun 37 Punkten ärgster Verfolger von Spitzenreiter FV Olympia Laupheim. Bereits in der ersten Hälfte sorgten Fabian Lorenz (19.) und Tom Sonnenberg mit zwei Treffern (21., 31.) für klare Verhältnisse. Kurz nach der Pause erzielte Sonnenberg seinen dritten Treffer des Tages (46.), ehe Jonathan Hummler in der 62. Minute zum Endstand traf. Hohentengen bleibt mit 15 Punkten auf den vorletzten Tabellenplatz.

---



In einem wilden Spiel setzte sich der TSV 1889 Buch mit 5:4 gegen den SV Oberzell durch. Timo Leitner (9.), Robin Egle (41.) sowie Manuel Schrapp (70., 83. Foulelfmeter, 90.+1) erzielten die Treffer für Buch, Oberzell hielt mit Toren von David Schmitz (27.), Steffen Friedrich (35.) und Daniele D´Ercole (60., 68.) lange dagegen. Luka Simunovic sah in der 90. Minute die Rote Karte. Buch bleibt mit 36 Punkten auf Rang drei, Oberzell steht mit 16 Punkten auf Platz zehn.

---



Im einem torreichen Spiel trennten sich der SC Türkgücü Ulm und der SV Mietingen mit einem 4:4-Unentschieden. Für die Gäste trafen Marius Meneghini (20.), Robin Ertle (41.), Philipp Auer (66.) und Roland Mayer (71.), während Ismael Demiray (46., 78.), Ismethan Agce (58.) und Nole Stanic (81.) für Türkgücü erfolgreich waren. Der SV Mietingen bleibt mit nur einem Punkt Vorsprung auf Türkgücü Ulm auf einem Nichtabstiegsplatz.

---



Der FV Olympia Laupheim hat sich schon am 20. Spieltag der Abstiegsrunde eindrucksvoll den Klassenverbleib in der Landesliga gesichert. Mit einem souveränen 3:0-Auswärtserfolg beim FC Mengen baute die Mannschaft von Trainer Andreas Spann ihr Punktekonto auf 41 Zähler aus. Die Treffer erzielten Marco Stöhr in der 48. Minute, Stephan Strähle in der 81. Minute sowie Noah Gnandt in der 84. Minute. Für den FC Mengen bedeutet diese Niederlage den endgülten Abstieg in die Bezirksliga Oberschwaben.

----



Im Duell zwischen dem SC Türkgücü Ulm und dem SV Mietingen treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, beide haben 32 Punkte auf dem Konto. Für Spannung ist in dieser Partie zwischen dem Sechsten und dem Fünften der Tabelle gesorgt. Mietingen holte zuletzt noch spät ein Unentschieden, Türkspor spielte 2:2 gegen Buch.