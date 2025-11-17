 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Stephan Schöttl

TSV Blaubeuren dreht Spiel, SG Altheim, TSV Berghülen und Lonsee top

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Donau/Iller los?

Verlinkte Inhalte

KL A1 Donau/Iller
KL A2 Donau/Iller
KL A3 Donau/Iller
Altheim
Ringingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

TSV Einsingen – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 1:0
In einer ausgeglichenen Partie mit wenigen klaren Chancen sorgte Matthäus Fuger in der 84. Minute für die späte Entscheidung. Einsingen verteidigte danach stabil und brachte den knappen Sieg über die Zeit.

SGM Schmiechtal/Alb I – SC Heroldstatt 4:0
Die Gastgeber dominierten klar und entschieden das Spiel früh. Michael Müller brachte sein Team per Foulelfmeter in Führung (23.) und erhöhte nach der Pause doppelt (49., 62.). Andre Kley setzte in der 72. Minute ebenfalls per Strafstoß den Schlusspunkt. Ein souveräner und nie gefährdeter Heimsieg.

TSV Türkgücü Ehingen – TSV Blaubeuren 2:5
Türkgücü startete furios: Jure Cavar (3.) und Ferhat Kilic (14.) sorgten für ein frühes 2:0. Doch Blaubeuren drehte das Spiel eindrucksvoll: Josef Gauss (45.) und Moritz Ziegler (45.+2) stellten noch vor der Pause den Ausgleich her. Nach Wiederanpfiff trafen Tobias Litterer (51.), Florian Dick (78.) und Roman Lehle (90.) für die Gäste. Ein starker Auswärtssieg nach Comeback.

SV Ringingen – SG Altheim 0:6
Altheim zeigte eine beeindruckende Offensivleistung. Andreas Kottmann (15.) eröffnete, ehe Jochen Pflug (22.) und Fabian Schrade (28.) nachlegten. Nach dem Seitenwechsel traf Fabian Schrade erneut (53.), Dominik Späth erhöhte (62.) und Fabian Kottmann stellte in der 89. Minute den 0:6-Endstand her. Ringingen war chancenlos.

RSV Ermingen – SV Pappelau-Beiningen 0:2
Yannick Hofmann avancierte zum Matchwinner: Mit seinen Treffern in der 69. und 84. Minute sicherte er den Gästen den Auswärtssieg. Zwar sah Agon Hehl in der 97. Minute Gelb-Rot, doch es hatte keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis.

SSG Ulm 99 II – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 1:2
Die Gäste legten stark los: Dominik Auberer traf in der 11. Minute. Lorik Blakcori glich in der 16. Minute aus. Kurz vor der Pause erzielte Tim Seebauer das 1:2 (45.). In der zweiten Halbzeit verteidigte die SGM clever und rettete den Auswärtssieg ins Ziel.

FV Schelklingen-Hausen – SV Niederhofen 0:1
Eine chancenarme Partie entschied Daniel Bollmann spät in der 81. Minute zugunsten von Niederhofen. Der FV drängte danach auf den Ausgleich, blieb aber erfolglos.

TSV Erbach – SG Griesingen 2:1
Erbach legte einen starken Start hin: Eren Güney traf in der 35. Minute, Tim Maier erhöhte nur drei Minuten später (38.). In der zweiten Halbzeit verkürzte Raphael Brunner zwar (64.), doch Erbach verteidigte den Vorsprung und holte drei Punkte.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

SGM Albeck/Göttingen – SV Lonsee 0:5
Der SV Lonsee zeigte sich eiskalt im Abschluss. Simon Wörz eröffnete früh (8.) und Benedikt Ohrnberger legte nur drei Minuten später nach (11.). Nach der Pause drehte Simon Wörz richtig auf: Mit Treffern in der 59. und 81. Minute machte er seinen Dreierpack perfekt. Mohamad Nakkar setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt. Ein souveräner Auswärtssieg.

SV Thalfingen – TSV Westerstetten 0:1
Ein frühes Tor entschied die Partie: Sainey Ceesay traf in der 8. Minute für Westerstetten. Thalfingen bemühte sich um den Ausgleich, scheiterte jedoch mehrfach an der kompakten Gästeabwehr. Westerstetten brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

SV Asselfingen – TSV Pfuhl 1:0
In einer kampfbetonten Partie fiel die Entscheidung ganz spät: Henri Häußler traf in der 90.+5 und bescherte Asselfingen den knappen Heimsieg.

FC Neenstetten – SV Nersingen 4:1
Nersingen ging durch Fabian Fritsch in der 15. Minute in Führung. Doch Neenstetten antwortete stark: Tom Schneider (27.) und Jannik Leibing (34.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Nach Wiederanpfiff erhöhte erneut Jannik Leibing (66.). Kurz darauf vergab er einen Foulelfmeter (75.), doch Tom Schneider stellte in der 77. Minute den 4:1-Endstand her. Eine überzeugende Leistung des FCN.

SV Oberelchingen – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 1:1
Robin Eitele brachte Oberelchingen in der 30. Minute in Führung. Ademin Hadzic glich per Foulelfmeter (42.) aus. Beide Teams hatten später Chancen, doch es blieb beim Unentschieden.

SV Weidenstetten – TSV Berghülen 0:5
Berghülen dominierte die Partie von Beginn an. Simon Schuon (10., 27.) und Joshua Schmid (25.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Jonas Mangold erhöhte in der 35. Minute, Oliver Linnert setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Ein souveräner Auswärtssieg.

TSG Söflingen – TSV Bernstadt 1:1
Ein Eigentor von Simon Schmid brachte Söflingen kurz nach der Pause in Führung (47.). Max Noller glich in der 61. Minute aus. Beide Mannschaften drängten anschließend auf den Sieg, doch am Ende blieb es beim 1:1.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

TSV Regglisweiler – SC Staig II 0:0
Ein intensives, aber torarmes Duell. Beide Mannschaften standen defensiv sehr stabil, klare Torchancen wurden nicht genutzt. Am Ende steht ein 0:0.

FV Altenstadt – TSF Ludwigsfeld 2:1
Nach ausgeglichener erster Hälfte gingen die Gäste spät durch Yannick Seifert in Führung (73.). Doch Altenstadt zeigte starke Moral: Markus Bolkart glich in der 80. Minute aus und Stephan Schabel drehte das Spiel kurz vor Schluss (89.). Ein Last-Minute-Heimsieg.

FV Bellenberg – Sportfreunde Illerrieden 1:2
Hagen Peters brachte Illerrieden per Foulelfmeter in der 30. Minute in Führung. Julian Eisele glich noch vor der Pause aus (43.). In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel offen, bis Florian Büchler in der 79. Minute den Siegtreffer erzielte. Ein knappes 2:1 für die Gäste.

SV Beuren – FV Weißenhorn 1:2
Vincent Kling sorgte in der 38. Minute für die Führung der Gastgeber. Nach der Pause drehte Weißenhorn auf: Fabio Altavini glich in der 72. Minute aus. In der 90.+3 gelang Mert Yagcioglu der späte Siegtreffer – ein bitteres Ende für Beuren.

FV Gerlenhofen – SGM Ingstetten/Schießen 1:0
Ein umkämpftes Spiel, das durch ein einziges Tor entschieden wurde. Julian Fent traf in der 64. Minute für Gerlenhofen. Die Defensive der Gastgeber ließ danach nichts mehr zu und sicherte drei wichtige Punkte.

FC Silheim – SV Tiefenbach 1920 0:2
Die Gäste spielten reifer und gingen durch Alem Dzogovic früh in Führung (14.). Marius Rogg erhöhte in der 38. Minute. Silheim kämpfte, konnte den Auswärtssieg der Tiefenbacher aber nicht verhindern.

SG TSV Buch/Obenhausen II – SV Oberroth 0:1
Vor 300 Zuschauern entwickelte sich eine enge Partie. Florian Pistel traf in der 80. Minute zum einzigen Tor. In der Schlussminute sah Andreas Salger die Gelb-Rote Karte (90.). Oberroth brachte den knappen Sieg trotz Unterzahl sicher ins Ziel.

SV Esperia Italia Neu-Ulm – SSV Illerberg/Thal 2:3
Die Gäste legten furios los: Dominik Strobel traf doppelt (15., 23.), Andreas Öfner erhöhte auf 0:3 (59.). Neu-Ulm kämpfte sich zurück: Enes Yilmaz (70.) und Leon Hofmann (75.) stellten auf 2:3. Trotz Schlussoffensive blieb es beim Auswärtssieg der SSV.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 017.11.2025, 19:30 Uhr
redAutor