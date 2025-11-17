TSV Blaubeuren dreht Spiel, SG Altheim, TSV Berghülen und Lonsee top

TSV Einsingen – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 1:0

In einer ausgeglichenen Partie mit wenigen klaren Chancen sorgte Matthäus Fuger in der 84. Minute für die späte Entscheidung. Einsingen verteidigte danach stabil und brachte den knappen Sieg über die Zeit.

SGM Schmiechtal/Alb I – SC Heroldstatt 4:0

Die Gastgeber dominierten klar und entschieden das Spiel früh. Michael Müller brachte sein Team per Foulelfmeter in Führung (23.) und erhöhte nach der Pause doppelt (49., 62.). Andre Kley setzte in der 72. Minute ebenfalls per Strafstoß den Schlusspunkt. Ein souveräner und nie gefährdeter Heimsieg.

TSV Türkgücü Ehingen – TSV Blaubeuren 2:5

Türkgücü startete furios: Jure Cavar (3.) und Ferhat Kilic (14.) sorgten für ein frühes 2:0. Doch Blaubeuren drehte das Spiel eindrucksvoll: Josef Gauss (45.) und Moritz Ziegler (45.+2) stellten noch vor der Pause den Ausgleich her. Nach Wiederanpfiff trafen Tobias Litterer (51.), Florian Dick (78.) und Roman Lehle (90.) für die Gäste. Ein starker Auswärtssieg nach Comeback.

SV Ringingen – SG Altheim 0:6

Altheim zeigte eine beeindruckende Offensivleistung. Andreas Kottmann (15.) eröffnete, ehe Jochen Pflug (22.) und Fabian Schrade (28.) nachlegten. Nach dem Seitenwechsel traf Fabian Schrade erneut (53.), Dominik Späth erhöhte (62.) und Fabian Kottmann stellte in der 89. Minute den 0:6-Endstand her. Ringingen war chancenlos.

RSV Ermingen – SV Pappelau-Beiningen 0:2

Yannick Hofmann avancierte zum Matchwinner: Mit seinen Treffern in der 69. und 84. Minute sicherte er den Gästen den Auswärtssieg. Zwar sah Agon Hehl in der 97. Minute Gelb-Rot, doch es hatte keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis.

SSG Ulm 99 II – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 1:2

Die Gäste legten stark los: Dominik Auberer traf in der 11. Minute. Lorik Blakcori glich in der 16. Minute aus. Kurz vor der Pause erzielte Tim Seebauer das 1:2 (45.). In der zweiten Halbzeit verteidigte die SGM clever und rettete den Auswärtssieg ins Ziel.

FV Schelklingen-Hausen – SV Niederhofen 0:1

Eine chancenarme Partie entschied Daniel Bollmann spät in der 81. Minute zugunsten von Niederhofen. Der FV drängte danach auf den Ausgleich, blieb aber erfolglos.

TSV Erbach – SG Griesingen 2:1

Erbach legte einen starken Start hin: Eren Güney traf in der 35. Minute, Tim Maier erhöhte nur drei Minuten später (38.). In der zweiten Halbzeit verkürzte Raphael Brunner zwar (64.), doch Erbach verteidigte den Vorsprung und holte drei Punkte.