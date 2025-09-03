Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
TSV Blasbach geht auch gegen die SG Waldsolms II Ieer aus
Teaser KLA WETZLAR: +++ Auch im fünften Saisonspiel der Fußball-A-Liga Wetzlar hat es für den TSV Blasbach nicht für Zählbares gereicht. Dabei beginnt der Abend für das Schlusslicht vielversprechend +++
Wetzlar-Blasbach. In der Wetzlarer A-Liga hat der TSV Blasbach am Mittwochabend die SG Waldsolms II empfangen. Während die Gäste bis dato auswärts noch keinen Zähler hatten einfahren können, steckte der TSV nach vier Spielen ohne Punktgewinn und der deutlichen 0:7-Pleite gegen die SG Niederbiel in der Krise. Vor heimischer Kulisse sollte nun die Wende gelingen.