 2025-09-03T11:53:45.970Z

Ligabericht
Hält in der Partie beim TSV Blasbach seinen Kasten sauber: Torwart Paul Haimerl von Fußball-A-Ligist SG Waldsolms II. (Archivfoto) © Isabel Althof
Hält in der Partie beim TSV Blasbach seinen Kasten sauber: Torwart Paul Haimerl von Fußball-A-Ligist SG Waldsolms II. (Archivfoto) © Isabel Althof

TSV Blasbach geht auch gegen die SG Waldsolms II Ieer aus

Teaser KLA WETZLAR: +++ Auch im fünften Saisonspiel der Fußball-A-Liga Wetzlar hat es für den TSV Blasbach nicht für Zählbares gereicht. Dabei beginnt der Abend für das Schlusslicht vielversprechend +++

Verlinkte Inhalte

KLA Wetzlar
SG Waldsolms II
Blasbach

Wetzlar-Blasbach. In der Wetzlarer A-Liga hat der TSV Blasbach am Mittwochabend die SG Waldsolms II empfangen. Während die Gäste bis dato auswärts noch keinen Zähler hatten einfahren können, steckte der TSV nach vier Spielen ohne Punktgewinn und der deutlichen 0:7-Pleite gegen die SG Niederbiel in der Krise. Vor heimischer Kulisse sollte nun die Wende gelingen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 03.9.2025, 22:07 Uhr
RedaktionAutor