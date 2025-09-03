TSV Blasbach geht auch gegen die SG Waldsolms II Ieer aus

Wetzlar-Blasbach. In der Wetzlarer A-Liga hat der TSV Blasbach am Mittwochabend die SG Waldsolms II empfangen. Während die Gäste bis dato auswärts noch keinen Zähler hatten einfahren können, steckte der TSV nach vier Spielen ohne Punktgewinn und der deutlichen 0:7-Pleite gegen die SG Niederbiel in der Krise. Vor heimischer Kulisse sollte nun die Wende gelingen.