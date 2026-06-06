 2026-06-03T09:07:03.210Z

Relegation

TSV Blasbach bleibt nach Sieg bei Nauborn/Laufdorf A-Ligist

Teaser RELEGATION KLA WETZLAR: +++ In der Zweier-Relegationsrunde zur Fußball-A-Liga Wetzlar setzt sich der TSV Blasbach auch im Rückspiel bei der SG Nauborn/Laufdorf durch. Und schafft damit den Klassenerhalt +++

von Redaktion · Heute, 15:42 Uhr · 0 Leser
Relegations-Straufraumszene: Lasse Neidhart (l.) vom TSV Blasbach schlägt den Ball vor Jan Luboeinski von der SG Nauborn/Laufdorf aus der Gefahrenzone. © Steffen Bär
Relegations-Straufraumszene: Lasse Neidhart (l.) vom TSV Blasbach schlägt den Ball vor Jan Luboeinski von der SG Nauborn/Laufdorf aus der Gefahrenzone. © Steffen Bär

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SG Nauborn/Laufdorf

Wetzlar. Die SG Nauborn/Laufdorf hat den Aufstieg in die Fußball-A-Liga Wetzlar verpasst. Nach einer 1:3-Niederlage im ersten Relegationsspiel verlor der Dritte der B-Liga am Freitag auch das zweite Spiel gegen den TSV Blasbach, den Vorletzten der A-Liga, zu Hause mit 0:2 (0:1).

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