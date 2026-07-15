TSV Billigheim stellt Trainerteam für die Saison 2026/27 vor von Melwin Derfuss · Heute, 10:24 Uhr · 0 Leser

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Der TSV Billigheim hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt und setzt dabei auf eine vereinsnahe Lösung. Nach intensiven Gesprächen und einer umfangreichen Trainersuche wird Marvin Flad die Verantwortung als Trainer der ersten Mannschaft, mindestens bis zur Winterpause übernehmen. Unterstützt wird er dabei von Sebastian Eiffler, der als Trainerkollege seine Erfahrung einbringen und das Team gemeinsam mit Marvin durch die kommende Saison führen wird. Mit dieser klaren Rollenverteilung möchten die Verantwortlichen frühzeitig Planungssicherheit schaffen und gleichzeitig die Stärken beider Trainer optimal nutzen.

Ausschlaggebend für diese Lösung war insbesondere die aktuelle Situation rund um die Mannschaft. Mit Marvin und Sebastian übernimmt ein Trainerduo, das den Verein, die Spieler und die bestehenden Strukturen bestens kennt. Dadurch können die begonnenen Entwicklungen fortgeführt und der Übergang in die neue Saison möglichst reibungslos gestaltet werden. „Nach einer intensiven Suche freuen wir uns, eine Lösung gefunden zu haben, die fachlich und menschlich hervorragend zu unserer Mannschaft passt. Für uns war wichtig, den Spielern frühzeitig eine klare Perspektive zu geben und nach den turbulenten Tagen auf Kontinuität, Vertrauen und Sicherheit zu setzen. Wir sind überzeugt, dass Marvin und Sebastian gemeinsam die richtigen Impulse für die kommende Saison setzen werden“, so die Verantwortlichen des TSV Billigheim.