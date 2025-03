TSV Billigheim - FC Mosbach 3:0

Der TSV Billigheim sicherte sich einen verdienten 3:0-Sieg gegen den FC Mosbach und dominierte vor allem in der zweiten Halbzeit das Spielgeschehen. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 15. Minute in Führung. Nach einem präzise getretenen Freistoß von Wörthmüller setzte Kai Bauer einen wuchtigen Kopfball ins Netz – das 1:0 für den TSV. Mosbach tat sich schwer, gefährliche Chancen zu kreieren. Erst in der 44. Minute kam der FC mit einem direkten Freistoß zu einer Gelegenheit, doch TSV-Schlussmann Luca Göhl hatte keinerlei Probleme, den Ball zu entschärfen. Nach der Pause übernahm Billigheim endgültig die Kontrolle. In der 60. Minute scheiterte Nicolas Holejko nach einem feinen Zuspiel von Simone Palacino am Mosbacher Keeper. Nur zwei Minuten später hatte Luca Derfuss die nächste große Möglichkeit, als er nach einem klugen Schnittstellenpass von Holejko frei vor dem Tor auftauchte, doch ihm versprang der Ball vor dem Abschluss. Der TSV spielte nun druckvoll nach vorne und ließ Chancen im Minutentakt liegen. Ein Distanzschuss von Florian Haag in der 65. Minute strich nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Drei Minuten später zeigte Palacino eine starke Aktion und legte den Ball über Wörthmüller zu Bauer, dessen Schuss jedoch zu wenig Druck hatte. Mosbach reagierte in der 70. Minute mit einem Fernschuss, der allerdings über das Tor flog. Ein entscheidender Moment des Spiels ereignete sich in der 75. Minute: Nach einem unglücklichen Rückpass auf Torwart Luca Göhl landete sein Klärungsversuch direkt bei einem Mosbacher Spieler. Doch Göhl bügelte seinen Fehler mit einer Glanzparade aus und verhinderte den Ausgleich. Den Nachschuss kratze P. Buding heldenhaft von der Linie. Im direkten Gegenzug traf Bauer mit einem Schuss an die Latte, von wo aus der Ball genau vor die Füße von Palacino sprang – dieser ließ sich die Chance nicht nehmen und stellte auf 2:0. Kaum war der Jubel verklungen, setzte der TSV nach. In der 80. Minute später schickte Haag Palacino mit einem perfekten Querpass, und der Offensivmann erzielte mit einem überlegten Abschluss das vorentscheidende 3:0. In der 85. Minute wechselte Billigheim dreifach: Ellwanger kam für Gawelczyk, Obermayer ersetzte Haag und Rosza übernahm für Durdevic. Die letzten Minuten verliefen ereignislos, und nach 90 Minuten stand ein hochverdienter 3:0-Erfolg für den TSV fest.