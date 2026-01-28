TSV Bierden verpflichtet namhaftes Trainerduo im Abstiegskampf Christian Ahlers-Ceglarek und Ole Laabs zieht es in die Kreisliga von FuPa Lüneburg · Heute, 07:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Der Kreisligist TSV Bierden setzt im Kampf um den Klassenerhalt auf geballte Erfahrung aus höheren Spielklassen. Wie der Verein auf Social Media bekannt gab, übernimmt der 41-jährige Christian Ahlers-Ceglarek ab sofort das Traineramt. Unterstützt wird er dabei von Ole Laabs, der als spielender Co-Trainer fungieren soll.

Prominente Lösung für prekäre Tabellenlage

Die sportliche Situation beim TSV ist derzeit angespannt: Mit lediglich drei Saisonsiegen und gleich elf Niederlagen belegt die Mannschaft zwar den ersten Nichtabstiegsrang, steht jedoch unter Druck, da der Tabellennachbar TSV Uesen bei nur einem Punkt Rückstand zwei Partien weniger absolviert hat. Um den Verbleib in der Kreisliga zu sichern, präsentierte Fußball-Abteilungsleiter Nils Fiedler nun eine Lösung, die als echter Coup gewertet werden darf. Mit Ahlers-Ceglarek kehrt ein erfahrener Fachmann an die Seitenlinie zurück, der zuletzt bis März 2025 den Landesligisten TB Uphusen betreute. In seiner bisherigen Trainerlaufbahn blickt er auf 125 Spiele in der Ober- und Landesliga zurück (FuPa-Datenbank). Nach einer mehrmonatigen Pause, in der er sich seiner Familie widmete, entschied er sich nun für das Engagement in Bierden. Der Kreiszeitung berichtete er, dass dabei persönliche Kontakte zu Felix Stoick, mit dem Ahlers-Ceglarek bereits in Uphusen zusammenarbeitete, den Ausschlag gaben.

Ole Laabs soll auch auf dem Platz seine Erahrung einbringen – Foto: Felix Garbade

Erfahrung auf und neben dem Platz

Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Konzepts ist Ole Laabs. Der 40-Jährige bringt die Erfahrung aus 347 Pflichtspielen (FuPa Datenbank) mit, die er unter anderem in der Regionalliga Nord sowie der Oberliga für Vereine wie den Bremer SV, den SV Oberneuland und die SV Hemelingen sammelte. Als spielender Co-Trainer soll er der jungen Mannschaft Struktur verleihen und auf dem Spielfeld als Führungsfigur vorangehen. Auch Neuzugänge hat das Duo bereits im Blick.