TSV Bierden verpflichtet namhaftes Trainerduo im Abstiegskampf

Der Kreisligist TSV Bierden setzt im Kampf um den Klassenerhalt auf geballte Erfahrung aus höheren Spielklassen. Wie der Verein auf Social Media bekannt gab, übernimmt der 41-jährige Christian Ahlers-Ceglarek ab sofort das Traineramt. Unterstützt wird er dabei von Ole Laabs, der als spielender Co-Trainer fungieren soll.
Prominente Lösung für prekäre Tabellenlage
Die sportliche Situation beim TSV ist derzeit angespannt: Mit lediglich drei Saisonsiegen und gleich elf Niederlagen belegt die Mannschaft zwar den ersten Nichtabstiegsrang, steht jedoch unter Druck, da der Tabellennachbar TSV Uesen bei nur einem Punkt Rückstand zwei Partien weniger absolviert hat. Um den Verbleib in der Kreisliga zu sichern, präsentierte Fußball-Abteilungsleiter Nils Fiedler nun eine Lösung, die als echter Coup gewertet werden darf.
Mit Ahlers-Ceglarek kehrt ein erfahrener Fachmann an die Seitenlinie zurück, der zuletzt bis März 2025 den Landesligisten TB Uphusen betreute. In seiner bisherigen Trainerlaufbahn blickt er auf 125 Spiele in der Ober- und Landesliga zurück (FuPa-Datenbank). Nach einer mehrmonatigen Pause, in der er sich seiner Familie widmete, entschied er sich nun für das Engagement in Bierden. Der Kreiszeitung berichtete er, dass dabei persönliche Kontakte zu Felix Stoick, mit dem Ahlers-Ceglarek bereits in Uphusen zusammenarbeitete, den Ausschlag gaben.
Erfahrung auf und neben dem Platz
Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Konzepts ist Ole Laabs. Der 40-Jährige bringt die Erfahrung aus 347 Pflichtspielen (FuPa Datenbank) mit, die er unter anderem in der Regionalliga Nord sowie der Oberliga für Vereine wie den Bremer SV, den SV Oberneuland und die SV Hemelingen sammelte. Als spielender Co-Trainer soll er der jungen Mannschaft Struktur verleihen und auf dem Spielfeld als Führungsfigur vorangehen. Auch Neuzugänge hat das Duo bereits im Blick.
Das neue Duo folgt auf Sascha Filla, der das Team nach der Trennung von Mirko Kappmeyer interimsmäßig bis zur Winterpause betreut hatte. Die Vereinsführung erhofft sich durch die Verpflichtung der beiden Ex-Uphuser, die bereits als Spieler gemeinsam beim Bremer SV und in Uphusen aktiv waren, einen nachhaltigen Impuls.
Langfristiger Aufbau geplant
Trotz der Umstellung von der Landes- auf die Kreisliga sieht das Trainergespann großes Potenzial beim TSV Bierden. Die stabilen Vereinsstrukturen und eine hohe Trainingsbeteiligung dienen als Basis für das Ziel, die Mannschaft perspektivisch in höhere Tabellenregionen zu führen.