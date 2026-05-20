TSV Bierden präsentiert zwei Neuzugänge für die kommende Saison Mit Vittorio Zambrano und Yannick Jeschke verstärkt der Kreisligist seinen Kader für die neue Spielzeit. von FuPa Lüneburg · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der TSV Bierden hat auf Instagram die Verpflichtungen von Vittorio Zambrano und Yannick Jeschke bekanntgegeben.

Mit Vittorio Zambrano wechselt ein 27-jähriger Allrounder von der TB Uphusen zum TSV Bierden. Der Neuzugang soll künftig den Kader von Cheftrainer Christian Ahlers-Ceglarek verstärken. Zambrano war erst in der Winterpause vom TSV Etelsen nach Uphusen gewechselt und kam dort sowohl in der Bezirksliga- als auch in der Kreisliga-Mannschaft zum Einsatz.

Cheftrainer Christian Ahlers-Ceglarek zeigte sich auf dem Instagram-Kanal des Vereins erfreut über die Verpflichtung: „Ich kenne Vito ja schon aus Uphusen und freue mich sehr, dass es final geklappt hat. Im ersten Gespräch war er noch etwas reservierter, aber im Verlauf der Wochen hat er immer mehr Begeisterung für das Projekt gezeigt – selbst bevor er final zugesagt hat. Ich bin mir auch sicher, dass er seine geplante Rolle in der Mannschaft schnell einnehmen wird. Gleichzeitig hat er uns im Verlauf unterstützt, weitere Spieler für uns zu gewinnen.“ Außerdem schließt sich Yannick Jeschke vom Bezirksligisten TSV Fischerhude-Quelkhorn dem TSV Bierden an. Nach Angaben des Vereins hinterließ der Neuzugang bereits in den ersten Gesprächen und Trainingseinheiten einen positiven Eindruck.