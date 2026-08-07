TSV Bierden legt vor Saisonstart doppelt nach

Kurz vor dem Start in die Kreisliga-Saison 2026/27 hat der TSV Bierden noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Michel Haskamp und Torhüter Julian Paul verstärkt sich die erste Herrenmannschaft auf zwei Positionen.
Mit Michel Haskamp kommt ein Defensivspieler zum TSV Bierden, dessen Verpflichtung der Verein in seinem Instagram-Post als Transfercoup bezeichnet.
Cheftrainer Christian Ahlers-Ceglarek sagt dort über den Neuzugang: „Ich freue mich sehr, dass Michel den Weg zum TSV Bierden gefunden hat. Michel und ich kennen uns bereits aus unserer gemeinsamen Zeit beim Bremer SV, wo wir zusammen mit Ole gespielt haben. Der Kontakt ist über die Jahre nie ganz abgerissen und umso schöner ist es, dass wir jetzt wieder gemeinsam angreifen."
Zuletzt spielte Haskamp viel in der Ü32 in Lilienthal. Durch seine zahlreichen Einsätze in höherklassigen Ligen bringt er nach Angaben Ahlers-Ceglareks genau die Erfahrung mit, die der TSV für seine Mannschaft gesucht hat. Der Trainer sieht die Mischung aus gestandenen, erfahrenen Spielern und jungen, hungrigen Talenten als wichtigen Baustein für die Entwicklung des Teams.
Auch in den ersten Trainingseinheiten und Testspielen waren laut Ahlers-Ceglarek Haskamps Qualität und vor allem seine Erfahrung zu erkennen. Er bringt Ruhe ins Spiel, übernimmt Verantwortung und wird den jungen Spielern nach Einschätzung des Trainers mit seiner Präsenz, seiner Kommunikation und seiner Struktur auf dem Platz enorm helfen.
„Genau solche Spielertypen machen eine Mannschaft besser. Deshalb freue ich mich riesig, dass Michel jetzt Teil unseres Projekts ist.“, sagt Ahlers-Ceglarek im Instagram-Post des TSV Bierden.
Torhütertrio komplett
Auch im Tor hat der TSV Bierden kurz vor dem Auftakt in die neue Spielzeit nachgelegt. Mit Julian Paul ist das Torhütertrio für die Saison 2026/27 komplett.
Paul entschied sich trotz weiterer Angebote für den TSV Bierden. Der Kontakt zur Mannschaft war über die Jahre nie ganz abgerissen. Einen Großteil des Teams kennt er bereits aus gemeinsamen Jugendzeiten und hat mit vielen Spielern schon zusammengespielt. Auch der Trainer kennt ihn seit längerer Zeit. Paul nahm als Jugendtorwart regelmäßig am Torwarttraining der ersten Herren teil, als der heutige Bierdener Trainer selbst noch in Uphusen zwischen den Pfosten stand. Der Coach ist überzeugt, dass Paul sportlich und menschlich hervorragend zum TSV passt.
„Mit Julian ist unser Torwartteam jetzt komplett. Ich freue mich, dass wir in der kommenden Saison auf drei wirklich starke Torhüter zurückgreifen können. Das wird einen spannenden Konkurrenzkampf geben, von dem alle profitieren werden und der uns auf dieser Position noch stärker macht.“, sagt Ahlers-Ceglarek im Instagram-Post des TSV Bierden.
Bevor der TSV Bierden am Sonntag, 16. August 2026, beim TSV Lohberg in die neue Kreisliga-Saison startet, steht zunächst der Kreispokal an. Am Mittwoch, 12. August 2026, trifft das Team im Achtelfinale auf den eine Klasse tiefer spielenden TSV Fischerhude-Quelkhorn II.