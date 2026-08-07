TSV Bierden legt vor Saisonstart doppelt nach Kreisligist vermeldet "Transfercoup" von FuPa Verden · Gestern, 21:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Kurz vor dem Start in die Kreisliga-Saison 2026/27 hat der TSV Bierden noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Michel Haskamp und Torhüter Julian Paul verstärkt sich die erste Herrenmannschaft auf zwei Positionen.

Mit Michel Haskamp kommt ein Defensivspieler zum TSV Bierden, dessen Verpflichtung der Verein in seinem Instagram-Post als Transfercoup bezeichnet. Cheftrainer Christian Ahlers-Ceglarek sagt dort über den Neuzugang: „Ich freue mich sehr, dass Michel den Weg zum TSV Bierden gefunden hat. Michel und ich kennen uns bereits aus unserer gemeinsamen Zeit beim Bremer SV, wo wir zusammen mit Ole gespielt haben. Der Kontakt ist über die Jahre nie ganz abgerissen und umso schöner ist es, dass wir jetzt wieder gemeinsam angreifen."

Zuletzt spielte Haskamp viel in der Ü32 in Lilienthal. Durch seine zahlreichen Einsätze in höherklassigen Ligen bringt er nach Angaben Ahlers-Ceglareks genau die Erfahrung mit, die der TSV für seine Mannschaft gesucht hat. Der Trainer sieht die Mischung aus gestandenen, erfahrenen Spielern und jungen, hungrigen Talenten als wichtigen Baustein für die Entwicklung des Teams. Auch in den ersten Trainingseinheiten und Testspielen waren laut Ahlers-Ceglarek Haskamps Qualität und vor allem seine Erfahrung zu erkennen. Er bringt Ruhe ins Spiel, übernimmt Verantwortung und wird den jungen Spielern nach Einschätzung des Trainers mit seiner Präsenz, seiner Kommunikation und seiner Struktur auf dem Platz enorm helfen.