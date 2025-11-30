TSV Bicken und TuSpo Beilstein zeigen sich erbarmungslos

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar/Dillenburg. Nachdem es der TuSpo Beilstein schon im frühen Sonntagspiel hatte krachen lassen, setzte auch der TSV Bicken gegen den SSV Medenbach beim 10:1 ein dickes Ausrufezeichen. Aufhorchen ließ aber auch der SSV Sechshelden mit einem klaren Erfolg gegen den FSV Braunfels.