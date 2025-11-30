 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Vier Treffer erzielt Silas Spitz (r.) vom TuSpo Beilstein in der Fußball-Kreisoberliga West gegen den SSC Burg II. (Archivfoto) © Isabel Althof
TSV Bicken und TuSpo Beilstein zeigen sich erbarmungslos

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West fallen in zwei Partien insgesamt 22 Treffer. Dafür verantwortlich zeichnen sich vor allem der TSV Bicken und der TuSpo Beilstein +++

Wetzlar/Dillenburg. Nachdem es der TuSpo Beilstein schon im frühen Sonntagspiel hatte krachen lassen, setzte auch der TSV Bicken gegen den SSV Medenbach beim 10:1 ein dickes Ausrufezeichen. Aufhorchen ließ aber auch der SSV Sechshelden mit einem klaren Erfolg gegen den FSV Braunfels.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

