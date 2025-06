TSV Bicken und TSV Ballersbach beleben die SG Mittenaar neu

Mittenaar. Im Fußballkreis Dillenburg wird zur Saison 2025/2026 nach langer Zeit wieder der Name SG Mittenaar auftauchen. Als SG Mittenaar II werden nämlich der TSV Bicken II und der TSV Ballersbach II für die kommende B-Liga-Spielzeit eine gemeinsame Reserve melden. Die ersten Mannschaften - der TSV Bicken in der Kreisoberliga und der TSV Ballersbach in der A-Liga Dillenburg - bleiben eigenständig.