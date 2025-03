TSV Bicken II will gegen die Obere Dill alles geben

Mittenaar. Der Restrundenauftakt in der Fußball-B-Liga Dillenburg ist aus Sicht des TSV Bicken II wenig erfolgreich verlaufen. Allerdings hat es das Team um Trainer Sebastian John auch mit einem knackigen Spielplan in den ersten Wochen nach der Winterpause zu tun. Zunächst setzte es für die zweite TSV-Garde eine 1:4-Pleite gegen den Rangzweiten SSV Frohnhausen, anschließend gab es ein 0:4 gegen den Tabellenfünften SSV Dillenburg. Und am Sonntag um 13.15 Uhr empfängt der Tabellensechste Spitzenreiter SG Obere Dill.