TSV Bicken gegen FSV Braunfels: Team-Check vor dem Topspiel

Dürften sich auch im Rückspiel duellieren: Kapitän Fatih Yilmaz (l.) vom Fußball-Kreisoberligisten TSV Bicken und Ismail Besun vom FSV Braunfels. (Archivbild) © Isabel Althof

Wetzlar. Zweiter gegen Erster, 50 Punkte gegen 51, die beste Defensive der Liga gegen die beste Offensive – mehr Spitzenspiel geht nicht. Doch wer hat die Nase vorn, wenn an diesem Sonntag (15 Uhr) der TSV Bicken den FSV Braunfels zum Kracher in der Fußball-Kreisoberliga bittet? Florian Kissel nimmt mit dieser Redaktion beide Mannschaften unter die Lupe.