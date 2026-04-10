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Ligavorschau
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TSV Bicken gegen FSV Braunfels: Team-Check vor dem Topspiel
Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga steht das absolute Spitzenspiel an. Mit einem Trainer, der beide Teams gut kennt, machen wir den Check: Wer hat in welchem Bereich die Nase vorn? +++
Wetzlar. Zweiter gegen Erster, 50 Punkte gegen 51, die beste Defensive der Liga gegen die beste Offensive – mehr Spitzenspiel geht nicht. Doch wer hat die Nase vorn, wenn an diesem Sonntag (15 Uhr) der TSV Bicken den FSV Braunfels zum Kracher in der Fußball-Kreisoberliga bittet? Florian Kissel nimmt mit dieser Redaktion beide Mannschaften unter die Lupe.