TSV Bevern II: Ein Team wächst über sich hinaus

Stefan Bonkowski, Trainer des TSV Bevern II – Foto: EB

Nach acht Jahren in der 3. Kreisklasse Rotenburg Nord steht der TSV Bevern II vor einem möglichen großen Moment: Der Aufstieg in die 2. Kreisklasse rückt näher, aktuell führt das Team von Trainer Stefan Bonkowski die Tabelle an. Mit 60 erzielten Toren stellt Bevern II den besten Angriff der Liga, hat sieben Siege in Folge eingefahren und peilt nun den Meistertitel an.

Für Stefan Bonkowski wäre der Aufstieg mehr als nur ein sportlicher Erfolg. „Nach acht Jahren in der 3. Kreisklasse wäre eine Meisterschaft der Lohn für einen wirklich langen und intensiven Prozess. Gerade in dieser Saison haben wir noch einmal richtig Gas gegeben – mit Trainingslagern und einer hohen Trainingsbeteiligung“, betont der Coach gegenüber FuPa. Besonders hebt er die Entwicklung seiner Mannschaft hervor: „Die Jungs haben sich in dieser Zeit enorm weiterentwickelt. Wenn man am Ende für diesen Einsatz belohnt wird und tatsächlich den Meistertitel holt, wäre das für das gesamte Team ein Riesenerfolg.“ Verantwortung übernommen und zusammengewachsen

Ein entscheidender Faktor für den Aufschwung in dieser Spielzeit war der personelle Umbruch zu Saisonbeginn. „Zu Beginn der Saison haben wir viele langjährige und hochverdiente Spieler an die S32 abgegeben. Damit standen plötzlich die jungen Spieler im Fokus“, erklärt Bonkowski. Diese Herausforderung habe das Team jedoch angenommen: „Sie konnten sich nicht mehr hinter den erfahrenen Leistungsträgern verstecken, sondern mussten selbst Verantwortung übernehmen und zeigen, was sie bereit sind, für das Team zu leisten.“ Diese neue Rollenverteilung führte zu einer bemerkenswerten Entwicklung. „Von Anfang an war spürbar, dass sie sich weiterentwickeln wollen. Die Trainingsbeteiligung war konstant hoch, es wurde kontinuierlich an Schwächen gearbeitet. Jeder war bereit, den berühmten Schritt mehr zu gehen“, so der Trainer. Auch die Unterstützung innerhalb des Vereins spielt eine große Rolle. „Besonders hervorheben möchte ich die starke Zusammenarbeit innerhalb der Fußballabteilung des TSV Bevern. Von den Obleuten über den Trainer der Ersten bis zu uns als Zweite Mannschaft – alle ziehen an einem Strang.“