TSV Bevern: Das Pokalaus hat Spuren hinterlassen

Der TSV Bevern spielt seine zweite Saison in der Kreisliga Rotenburg. Unter der Leitung von Trainer Patrick Wellbrock belegt das Team derzeit den fünften Platz in der Tabelle, wie bereits am Ende der Aufstiegssaison. Allerdings läuft es momentan nicht ganz nach Plan. Die letzten vier Ligaspiele gingen jeweils knapp verloren. In einem Gespräch mit FuPa äußerte sich Wellbrock über die Hinrunde, die Negativserie nach dem Pokalaus sowie über die bereits jetzt feststehenden Neuverpflichtungen für die kommende Saison.

Die Hinrunde verlief aus Sicht des Trainers zufriedenstellend: "Wir haben in der letzten Saison 18 Punkte in der Hinrunde geholt und in dieser Saison 26. Leider hatten wir im Oktober/November eine kleine Schwächephase, in der wir aus fünf Spielen nur vier Punkte geholt haben. Das war auch der Personalsituation geschuldet, da wir in der Phase mit vielen Ausfällen zu kämpfen hatten. Sonst wäre vielleicht sogar mehr möglich gewesen," resümiert Patrick Wellbrock.

Auffällig ist, dass die Negativserie nach der 6:7-Halbfinalniederlage im Kreispokal gegen den TSV Groß Meckelsen begann. Bevern ging mit einer 2:0-Führung in die Pause. Groß Meckelsen glich in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 aus und setzte sich dann im Elfmeterschießen durch.

So gut es in der Hinrunde auch lief, in der Rückrunde hat der TSV bislang in acht Spielen lediglich sieben von möglichen 24 Punkten geholt. Die letzten vier Ligaspiele wurden jeweils mit einem Tor Unterschied verloren: 1:2 gegen den FC Ostereistedt/Rhade, 2:3 gegen den TSV Karlshöfen, 3:4 gegen den MTSV Selsingen und 1:2 gegen den TSV Bülstedt/Vorwerk.

Dass es beim TSV Bevern seit diesem Spiel nicht mehr richtig rund läuft, bestätigt auch der Trainer: "Insgesamt hat das Pokalaus Spuren hinterlassen. Die Enttäuschung war riesig und wir sind etwas aus dem Tritt gekommen, zudem haben wir etwas Personalmangel und dann läuft alles gegen dich, was gegen dich laufen kann. Solche Phasen gibt es im Fußball und manchmal kann man sie nicht wirklich erklären."

Neuverpflichtungen sollen Personalnot vorbeugen und noch mehr Qualität bringen - Trainer hat verlängert

Die zum Teil knappe Personalsituation in der Hinserie und auch in den letzten Spielen soll sich möglichst in der kommenden Saison nicht wiederholen. Wellbrock ist daher froh, dass der Großteil der Mannschaft für die kommende Saison zusammenbleibt und einige Neuzugänge hinzukommen, was den Kader für die kommende Saison deutlich stärker und breiter aufstellt. "Das ist auch wichtig, da unser Kader in dieser Saison zu klein ist," so der Trainer.

Bereits fünf Neuverpflichtungen sind fix. Der Verein setzt dabei auf junge sowie erfahrene Spieler, die sowohl fußballerisch als auch menschlich zum TSV passen. Mit Lucca Marcel Isanowski und Ahmed Ramadan wechseln zwei Spieler in das Wellbrock-Team, die zuvor noch in der Jugend gespielt haben. Sie sollen schnellstmöglich in den Herrenbereich integriert werden, da sie dafür laut Wellbrock die benötigten Voraussetzungen haben.

Zudem stößt Christopher Cord von der SG Oste dazu. Nach Aussage seines neuen Trainers ist er ein äußerst ehrgeiziger Spieler mit reichlich Erfahrung, der zudem vielseitig einsetzbar ist und die Defensive stärken soll.

Weiterhin wechseln Julian Meyer und Kleodis Barsaku vom TuS Hipstedt nach Bevern. Meyer hat bereits zweimal für den Verein gespielt. Während der Hinrunde des Aufstiegsjahres zeigte er starke Leistungen in der TSV-Defensive. Barsaku ist erst im Laufe dieser Saison als 17-jähriger Spieler in den Herrenbereich aufgerückt. "Ein sehr talentierter Spieler, der unsere Offensive verstärken soll. Er ist flexibel einsetzbar, technisch sehr stark und bringt richtig Tempo mit," schwärmt Wellbrock.

Auch seitens des Trainers gibt es Neuigkeiten zu vermelden: Er hat seine Zusage für die neue Saison gegeben und geht damit in die vierte Spielzeit. "Ich sehe noch viel Entwicklungspotential in meinem Team und fühle mich beim TSV Bevern sehr wohl," so Wellbrock stolz.

Besser als Platz fünf, das ist das Ziel

Auch wenn der TSV aktuell etwas schwächelt, soll am Ende der Saison der fünfte Tabellenplatz aus der vergangenen Saison getoppt werden. "Das wird nun nicht leicht, aber auch nicht unmöglich," weiß der erfahrene Coach.