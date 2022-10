TSV Betzingen – TSV Mähringen 4:2 (2:2)

Der TSV Mähringen muss im Spitzenspiel beim TSV Betzingen die zweite Niederlage der Saison hinnehmen. Gegen einen spielstarken Gegner hält die Aufsteigermannschaft um Spielertrainer Marc Vollmer lange hervorragend mit und muss sich schließlich der Erfahrung des abgezockten TSV Betzingen geschlagen geben.

Schiedsrichter Böhm hatte die Partie gerade erst angepfiffen, da muss der TSV Mähringen schon den ersten Nackenschlag verdauen. Nach der ersten Ecke des Spiels kommt Kevin Jarosik am langen Pfosten frei zum Kopfball und setzt diesen präzise aufs lange Eck. Aziz Bouali kann auf der Linie nicht mehr klären – das 1:0 (1. Minute). Der Gast aus Mähringen zeigt sich nur kurz geschockt und macht sich daran, den Ausgleich zu erzielen. Erste gute Möglichkeiten haben Mo Güney und Rasid Demirel aus der Distanz, Steckpässe auf Bouali und Jonas Thum in aussichtsreicher Position geraten noch etwas zu lang. Dominik Schäfer und Orhan Bobic haben Möglichkeiten nach Standardsituationen. Mitten in diese Druckphase des TSV Mähringen hinein, schlägt der Gastgeber mit einem Konter erneut zu. Torhüter Elias Thum klärt vor dem durchgebrochenen Matheus Passolt, doch der Ball landet beim nachgerückten Liridon Preniqi, der aus 25 Metern zentral vor dem verwaisten Tor Maß nehmen darf und zum 2:0 abstaubt (20.). Mit der zwei Tore Führung im Rücken übernimmt der Gastgeber in der Folge zunehmend die Spielkontrolle, der TSV Mähringen muss sich aufs Verteidigen beschränken. Und das macht die Viererkette um Kapitän Keinath gut – Betzingen hat Ballbesitz, kommt aber nicht zu gefährlichen Abschlüssen. Stattdessen kontert der Gast aus Mähringen, und wie: in der 38. Minute eröffnet Güney den Angriff auf Vollmer, der wieder Güney bedient. Güney zieht beide Betzinger Innenverteidiger im Dribbling auf sich und legt dann perfekt quer auf den mitgelaufenen Bouali, der den mustergültigen Konter zum 2:1 abschließt (38.). Bis zur Halbzeit bleibt jetzt der TSV Mähringen am Drücker und kommt mit dem Pausenpfiff zum Ausgleich. Vollmer steckt auf den durchgelaufenen Thum durch, der in den Strafraum eindringt und gefoult wird, bevor er den Ball auf Güney ablegen kann – Elfmeter für den TSV Mähringen. Vollmer tritt an und verwandelt wie gegen die SG Reutlingen seinen zweiten Elfmeter in dieser Saison sicher zum 2:2 (45.). Der TSV Mähringen holt damit den frühen zwei Tore Rückstand verdient auf und geht mit breiter Brust in die Pause.

Der Gast aus Mähringen nimmt den Schwung mit in die zweite Hälfte und kommt zu guten Gelegenheiten. Vollmer hat die Möglichkeit zum Abschluss aus spitzem Winkel und nach einem schön vorgetragenen Angriff wird sein Querpass auf den freistehenden Bouali in letzter Sekunde überragend unterbunden – die größten Möglichkeiten zur Führung für den TSV Mähringen. Von den Gastgebern kommt in der zweiten Hälfte deutlich weniger als noch zu Beginn der ersten 45 Minuten. Zwar hat der TSV Betzingen mehr Ballbesitz, kommt aber aus dem Spiel heraus nicht zu zwingenden Chancen. Lediglich durch Standards kommt gelegentlich Gefahr auf. So ist es eine viertel Stunde vor Schluss ebenfalls eine Standardsituation, die dem TSV Betzingen die erneute Führung beschert. Ein Freistoß aus dem Halbfeld wird lang und länger, weder Manndecker Bobic noch Torhüter Elias Thum kommen an den Ball, Okan Azaklioglu sagt danke und köpft am langen Pfosten ein (77.). Während der TSV noch versucht sich von dem neuerlichen Rückschlag zu erholen, macht Bilal Badr aus der Distanz den Deckel drauf. Nach zwei geblockten Versuchen darf Betzingens Mittelfeldmann ein drittes Mal ohne Druck aus dem Zentrum den Abschluss aus 18 Metern Entfernung probieren und lässt Thum mit seinem platzierten Schuss keine Chance (82.). In den letzten Minuten vergibt der TSV Mähringen noch eine gute Chance durch den eingewechselten Saeed Al Hasan, das Tor wäre zu dieser Zeit wahrscheinlich ohnehin zu spät gewesen.

So muss sich der TSV Mähringen gegen eiskalte Betzinger geschlagen geben, die vor allem in der zweiten Halbzeit zeigen konnten, was effektive Chancenverwertung ist. Dennoch ist die Niederlage alles andere als ein Grund den Kopf hängen zu lassen – die Mannschaft hat gezeigt, auch gegen Topteams der Liga mehr als gut mithalten zu können. Das gilt es auch kommenden Sonntag zu zeigen, wenn der Fast-Aufsteiger der vergangenen Saison, Anadolu Reutlingen, um 15 Uhr zu Gast auf dem Reinenberg ist. Der TSV bedankt sich bei allen mitgereisten Fans und hofft auf eine tolle Heimkulisse beim nächsten Top-Spiel am kommenden Sonntag!