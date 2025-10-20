TSV Betzingen mit furiosem 7:4, TSV Hagelloch vergibt zwei Elfmeter

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
SV Hülben – TSV Holzelfingen 3:1
Ein gelungener Auftritt des SV Hülben, der früh den Ton angab. Marvin Delimar brachte die Gastgeber bereits in der 8. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Bennet Buck (45.) auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Bennet Buck (64.), der mit seinem zweiten Treffer die Vorentscheidung herbeiführte. Oliver Koch (71.) verkürzte zwar noch für den TSV Holzelfingen, doch Hülben brachte den Sieg über die Zeit.
TuS Metzingen II – FC Lichtenstein 2:1
Ein spannendes Spiel, das erst in der Schlussminute entschieden wurde. Thomas Szymanski brachte den FC Lichtenstein in der 13. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Metzingen den Druck, und Armin Sivic glich in der 60. Minute aus. Als alles auf ein Remis hindeutete, sorgte Mert Dökmen in der 90. Minute mit einem späten Treffer für den viel umjubelten Heimsieg der TuS-Reserve.
TSV Wittlingen – SG Steinhilben/Trochtelfingen 2:0
Der TSV Wittlingen zeigte sich effizient vor dem Tor. Niklas Mayer traf in der 17. Minute zur frühen Führung, und Justin Delimar sorgte in der 74. Minute für die Entscheidung. Trotz einer Roten Karte für Ricco Seiffert (84.) brachte Wittlingen das 2:0 sicher über die Zeit. Die Gäste fanden keine Mittel, um den Defensivverbund der Gastgeber ernsthaft zu gefährden.
SV Würtingen – SV Bremelau 0:0
Ein intensives, aber torloses Duell, in dem sich beide Abwehrreihen als stabil erwiesen. Letztlich fehlte beiden Teams die Durchschlagskraft im Abschluss, sodass es beim 0:0 blieb.
SV Lautertal 2017 – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten 2:1
Der SV Lautertal startete stark und ging durch einen verwandelten Foulelfmeter von Sven Döbler (19.) in Führung. Nach der Pause kam die SG TSV Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten durch Robin Siefert (52.) zum Ausgleich, doch nur eine Minute später stellte Lenard Bauder (53.) den alten Abstand wieder her. In einer kampfbetonten Schlussphase verteidigte Lautertal den Vorsprung konsequent.
FC Engstingen – FC Sonnenbühl 4:3
Ein echtes Spektakel für die 150 Zuschauer in Engstingen! Markus Vöhringer brachte die Gastgeber früh in Führung (7.), doch Nick Biesinger drehte die Partie mit einem Doppelschlag (19., 21.) zugunsten der Gäste. Matti Rupp (25.) und erneut Markus Vöhringer (29., 41.) sorgten für eine 4:2-Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Paul Raach (50.) für Sonnenbühl, doch Engstingen rettete den knappen Vorsprung in einem aufregenden Spiel über die Zeit.
SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten – TSG Münsingen 5:0
Die Gastgeber zeigten eine eindrucksvolle Vorstellung. Martin Fischer brachte seine Mannschaft früh in Führung (4.), ehe Kevin Waidmann mit einem Doppelpack (18., 27.) nachlegte. In der zweiten Halbzeit traf Benjamin Knupfer (66.), bevor Martin Fischer (88., Foulelfmeter) den deutlichen 5:0-Endstand herstellte. Die TSG Münsingen hatte dem Offensivdrang der SGM kaum etwas entgegenzusetzen.
FV Bad Urach – SV Auingen 5:0
Der FV Bad Urach dominierte das Derby nach Belieben. Hadi Omeirat brachte sein Team schon in der 3. Minute in Front und legte später zwei weitere Treffer (45., 82.) nach. Dazwischen trugen sich Regjep Podvorica (11.) und Timo Prieler (24.) in die Torschützenliste ein. Der SV Auingen hatte dem druckvollen Spiel der Gastgeber wenig entgegenzusetzen, während Bad Urach eine souveräne Vorstellung bot.
Kreisliga A2:
SV Walddorf II – SV Degerschlacht 1:7
Der SV Degerschlacht legte in Walddorf einen beeindruckenden Auftritt hin und ließ den Gastgebern kaum eine Chance. Sidy Ndong eröffnete den Torreigen in der 20. Minute, Simon Schmidt (24.) und Dennis Lichtenberger (35.) legten schnell nach. Kurz vor der Pause erhöhte Luka Brendle (43.) auf 4:0, ehe Jack Rein (45.) für Walddorf verkürzte. Nach dem Seitenwechsel sorgten erneut Simon Schmidt (73.), Tim Löffler (78.) und Alexander Bothar (88.) für den klaren 7:1-Endstand.
GSV Hellas Reutlingen – TSV Eningen 1:8
Ein torreiches Duell, das nach dem frühen Führungstreffer von Konstantinos Totskas (1.) völlig in Richtung der Gäste kippte. Der TSV Eningen drehte mit Tempo und Zielstrebigkeit das Spiel: Giuliano Sauter (19.), Jannik Linus Reichert per Foulelfmeter (24.), Steve Jäth (41.) und Maurice Alle (45.) sorgten für eine deutliche Pausenführung. In der Schlussphase legten Vasileios Moysidis (74.), Philipp Dennenmoser (79.), erneut Giuliano Sauter (84.) und Joschua Hummel (89.) nach. Ein überragender Auftritt der Gäste-Offensive.
Young Boys Reutlingen U23 II – TSV Mähringen 2:5
Der TSV Mähringen startete furios: Aaron Muyanja traf doppelt (11., 13.), doch Eimen Zalloumi glich für die Young Boys mit zwei schnellen Treffern (24., 28.) aus. Nach der Pause übernahmen die Gäste wieder die Kontrolle – Tapha Biyai (51.), Orhan Bobic (84.) und Volkan Demir (90.+4) stellten den verdienten Auswärtserfolg sicher. Ein unterhaltsames Spiel mit vielen Offensivaktionen auf beiden Seiten.
SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen – SV Wannweil 5:1
Die SG zeigte sich in bester Spiellaune. Leon Reichert traf doppelt früh (12., 45.) und legte nach dem Treffer von Wolfram Deuscher (22.) den Grundstein zum Sieg. Kaan Görkem Genis (56.) konnte für Wannweil kurz verkürzen, doch Reichert (62.) und Fabian Eisenberg (66.) sorgten schnell wieder für klare Verhältnisse. Ein starker Auftritt der Gastgeber, die offensiv wie defensiv überzeugten.
TSV Betzingen – TSV Oferdingen 7:4
Ein spektakuläres Elf-Tore-Spiel mit permanentem Hin und Her. Matheus Passolt (6.) brachte Betzingen früh in Führung, doch Marcel Ziegler (10.) glich umgehend aus. Liridon Preniqi (22., Handelfmeter) und Okan Azaklioglu (35.) erhöhten, ehe Kotaiba Mawardi (45.) kurz vor der Pause traf. Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber wieder nach: ein Eigentor von Daniel Kunst (50.), Treffer von Passolt (65.) und Preniqi (67.) schraubten das Ergebnis auf 6:2. Oferdingen kam durch Radowan Shekh Mohamad (68.) und Daniel Kunst (83.) noch einmal heran, bevor Preniqi (87.) seinen Hattrick perfekt machte. Bitter für Oferdingen: Kotaiba Mawardi vergab kurz vor Schluss (88.) einen Foulelfmeter.
TSV Sondelfingen – Anadolu SV Reutlingen 0:2
Vor 300 Zuschauern zeigte sich Anadolu SV Reutlingen effizient und abgezockt. Muhammed Ali Özbakir brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, Onur Seyhan erhöhte kurz nach der Pause (50.) auf 2:0. Sondelfingen kämpfte engagiert, konnte die kompakte Defensive der Gäste aber nicht überwinden. Anadolu nahm verdient drei Punkte mit nach Hause.
Kreisliga A3:
SV Hirrlingen – SG Bieringen/Franken/Schwalldorf/Obernau 3:1
Ein Blitzstart legte den Grundstein für den Sieg des SV Hirrlingen. Bereits in der 3. Minute traf Dennis Söll zur frühen Führung, ehe Aaron Wagner (8.) auf 2:0 erhöhte. Die Gäste meldeten sich durch Benjamin Narr (14.) zurück, konnten aber im weiteren Spielverlauf keinen weiteren Treffer erzielen. In der Schlussphase sorgte Manuel Frick (84.) für die endgültige Entscheidung und den Heimerfolg der Hirrlinger.
TV Derendingen II – TSV Lustnau 1:8
Der TSV Lustnau zeigte eine beeindruckende Offensivvorstellung und dominierte die Partie von Beginn an. Tom Rinderknecht (6.) eröffnete das Schützenfest, ehe Valentin Manz (17.) und Bekai Jagne (23., 33., 45.+1) mit einem Dreierpack die Weichen früh stellten. Onur Kececi (41.) trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Nach der Pause gelang Jurek Tempel (50.) der Ehrentreffer für Derendingen, doch Felix Finkbeiner (53.) und Bastian Graf (69.) stellten den klaren Endstand her.
TSV Ofterdingen II – Sportfreunde Dußlingen 3:5
Ein torreiches Duell mit viel Tempo und Emotionen: Mario Lukic eröffnete für die Gäste bereits in der 1. Minute, und Remy Behnke (22.) sowie erneut Lukic (24.) legten schnell nach. Patrick Hähl (33.) erhöhte auf 4:0, bevor Dennis Schlegel (35.) für Ofterdingen traf. Noch vor der Pause sorgte Lukic (45.) mit seinem dritten Treffer für das 5:1. Nach dem Seitenwechsel verkürzten Zaki Omaar (59.) und Leo Blanck (75.), doch der Rückstand war zu groß – Dußlingen nahm drei Punkte mit.
TSV Hagelloch – SG Kiebingen/Bühl 3:3
Ein ereignisreiches Spiel mit vielen Wendungen und vergebenen Chancen. Alessio Belligiano (9.) und Michael Assenheimer (11.) brachten die Gäste früh mit 2:0 in Führung. Der TSV Hagelloch reagierte stark – Janick Speth (21.) und Benjamin Jäger (34.) glichen aus. Speth brachte Hagelloch (47.) sogar in Front, verschoss kurz darauf jedoch einen Handelfmeter. Tobias Haug (55.) erzielte den Ausgleich. In der hitzigen Schlussphase sah Fabian Hardt (61.) Rot, Max Leibfahrt (89.) Gelb-Rot und scheiterte zudem mit einem weiteren Handstrafstoß an Torwart Christoph Raidt (88.). Ein turbulentes Remis, das keine Wünsche an Spannung offenließ.
VfB Bodelshausen – SV Neustetten 0:2
Die Zuschauer sahen ein ausgeglichenes Spiel, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Marc Zeitter (73.) brachte Neustetten in Führung, Bastian Schimpf (79.) legte wenig später nach. Bodelshausen stemmte sich gegen die Niederlage, fand aber keine Antwort mehr – Neustetten sicherte sich mit zwei späten Treffern den Auswärtssieg.
SV Wurmlingen – SG Mössingen/Belsen 0:2
Die Gäste zeigten eine konzentrierte Vorstellung und nutzten ihre Chancen eiskalt. Nach einer zähen ersten Halbzeit brachte Sertan Seferoglu (66.) die SG Mössingen/Belsen in Führung. Demir Deliu (86.) machte kurz vor Schluss mit dem 2:0 alles klar. Wurmlingen fand offensiv zu selten Lösungen gegen die stabile Defensive der Gäste.
SG Poltringen/Pfäffingen – FC Rottenburg II 3:0
Ein souveräner Auftritt der Gastgeber, die das Spiel kontrollierten und ihre Gelegenheiten konsequent nutzten. Stefan Göhring (8.) sorgte für den perfekten Start, Christian Boller (38.) legte noch vor der Pause nach. In der Schlussminute stellte Alexander Norz (89.) mit dem 3:0 den Endstand her. Rottenburg II blieb weitgehend harmlos und konnte das Spiel nicht mehr drehen.
SV Wendelsheim – TSV Dettingen/Rottenburg 1:2
Frühe und späte Tore prägten dieses enge Duell. Florian Schnell brachte die Gäste in der 8. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Lukas Pöppel (48.) der Ausgleich, doch erneut Florian Schnell (59.) stellte den alten Abstand wieder her. Wendelsheim drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch Dettingen verteidigte clever und entführte den Sieg aus Wendelsheim.
