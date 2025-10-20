TSV Betzingen mit furiosem 7:4, TSV Hagelloch vergibt zwei Elfmeter

SV Hülben – TSV Holzelfingen 3:1

Ein gelungener Auftritt des SV Hülben, der früh den Ton angab. Marvin Delimar brachte die Gastgeber bereits in der 8. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Bennet Buck (45.) auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Bennet Buck (64.), der mit seinem zweiten Treffer die Vorentscheidung herbeiführte. Oliver Koch (71.) verkürzte zwar noch für den TSV Holzelfingen, doch Hülben brachte den Sieg über die Zeit.

TuS Metzingen II – FC Lichtenstein 2:1

Ein spannendes Spiel, das erst in der Schlussminute entschieden wurde. Thomas Szymanski brachte den FC Lichtenstein in der 13. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Metzingen den Druck, und Armin Sivic glich in der 60. Minute aus. Als alles auf ein Remis hindeutete, sorgte Mert Dökmen in der 90. Minute mit einem späten Treffer für den viel umjubelten Heimsieg der TuS-Reserve.

TSV Wittlingen – SG Steinhilben/Trochtelfingen 2:0

Der TSV Wittlingen zeigte sich effizient vor dem Tor. Niklas Mayer traf in der 17. Minute zur frühen Führung, und Justin Delimar sorgte in der 74. Minute für die Entscheidung. Trotz einer Roten Karte für Ricco Seiffert (84.) brachte Wittlingen das 2:0 sicher über die Zeit. Die Gäste fanden keine Mittel, um den Defensivverbund der Gastgeber ernsthaft zu gefährden.

SV Würtingen – SV Bremelau 0:0

Ein intensives, aber torloses Duell, in dem sich beide Abwehrreihen als stabil erwiesen. Letztlich fehlte beiden Teams die Durchschlagskraft im Abschluss, sodass es beim 0:0 blieb.

SV Lautertal 2017 – SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten 2:1

Der SV Lautertal startete stark und ging durch einen verwandelten Foulelfmeter von Sven Döbler (19.) in Führung. Nach der Pause kam die SG TSV Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten durch Robin Siefert (52.) zum Ausgleich, doch nur eine Minute später stellte Lenard Bauder (53.) den alten Abstand wieder her. In einer kampfbetonten Schlussphase verteidigte Lautertal den Vorsprung konsequent.

FC Engstingen – FC Sonnenbühl 4:3

Ein echtes Spektakel für die 150 Zuschauer in Engstingen! Markus Vöhringer brachte die Gastgeber früh in Führung (7.), doch Nick Biesinger drehte die Partie mit einem Doppelschlag (19., 21.) zugunsten der Gäste. Matti Rupp (25.) und erneut Markus Vöhringer (29., 41.) sorgten für eine 4:2-Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Paul Raach (50.) für Sonnenbühl, doch Engstingen rettete den knappen Vorsprung in einem aufregenden Spiel über die Zeit.

SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten – TSG Münsingen 5:0

Die Gastgeber zeigten eine eindrucksvolle Vorstellung. Martin Fischer brachte seine Mannschaft früh in Führung (4.), ehe Kevin Waidmann mit einem Doppelpack (18., 27.) nachlegte. In der zweiten Halbzeit traf Benjamin Knupfer (66.), bevor Martin Fischer (88., Foulelfmeter) den deutlichen 5:0-Endstand herstellte. Die TSG Münsingen hatte dem Offensivdrang der SGM kaum etwas entgegenzusetzen.

FV Bad Urach – SV Auingen 5:0

Der FV Bad Urach dominierte das Derby nach Belieben. Hadi Omeirat brachte sein Team schon in der 3. Minute in Front und legte später zwei weitere Treffer (45., 82.) nach. Dazwischen trugen sich Regjep Podvorica (11.) und Timo Prieler (24.) in die Torschützenliste ein. Der SV Auingen hatte dem druckvollen Spiel der Gastgeber wenig entgegenzusetzen, während Bad Urach eine souveräne Vorstellung bot.