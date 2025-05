TSV Besse feiert Kantersieg

SC Edermünde startete furios in die Partie und ging bereits in der ersten Minute durch Leroy Bawuah in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Felix Mertsch auf 0:2. Doch Mengsberg II zeigte Moral: Mate Sicaja verkürzte postwendend (8.), und Sebastian Keller glich kurz vor der Pause aus (40.). In der zweiten Halbzeit brachte Jonathan Mertsch die Gäste erneut in Führung (52.), ehe Felix Mertsch mit seinem zweiten Treffer auf 2:4 stellte (70.). Mengsberg II kam durch Felix Malkus in der 88. Minute noch einmal heran, doch Edermünde rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

SG Antrefftal/Wasenberg – SG Neuental/Jesberg 0:3

SG Neuental/Jesberg dominierte das Spielgeschehen und sicherte sich einen klaren Auswärtssieg. Marco Schwab brachte die Gäste kurz vor der Halbzeit in Führung (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Marcel Rockensüß (55.) und Marcel Dörrbecker (65.) auf den Endstand von 0:3. Antrefftal/Wasenberg konnte dem Druck der Gäste wenig entgegensetzen und blieb im letzten Saisonspiel ohne Torerfolg.

SG Brunslar/Wolfershausen – SG Fuldalöwen/Beisetal 3:1

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Lukas Tippel die Gastgeber in Führung (34.), doch Nils Fischer glich nur vier Minuten später aus (38.). Nach dem Seitenwechsel übernahm Brunslar/Wolfershausen zunehmend die Kontrolle. Sören Lange erzielte in der 80. Minute das 2:1, und in der Nachspielzeit sorgte Fabian Tippel für die Entscheidung (90.+3).

Trainer Robert Fink (SG Fuldalöwen/Beisetal): „Sehr gute erste Halbzeit. Bis ca. zur 60. Minute gut mitgehalten, Chancen auf beiden Seiten. Dann aber viele Chancen für Brunslar. Unterm Strich verdienter Sieg für Brunslar. Trotzdem zufrieden mit meiner Mannschaft. Gute Leistung gegen den Tabellenzweiten.“

TuSpo Guxhagen – SG Kirchberg/Lohne/Haddamar 2:3

Die Gäste aus Kirchberg/Lohne/Haddamar erwischten den besseren Start und gingen durch Matthias Tropmann in Führung (18.). Robin Greif baute den Vorsprung in der 52. Minute aus. Guxhagen kam durch einen Foulelfmeter von Simon Tümmler zurück ins Spiel (71.), doch erneut war es Greif, der den alten Abstand wiederherstellte (79.). In der Nachspielzeit verkürzte Tümmler nochmals (90.+4), doch der Ausgleich blieb aus.

TSV Besse – SG Ungedanken/Mandern 6:0

TSV Besse ließ im letzten Heimspiel der Saison nichts anbrennen und feierte einen deutlichen Sieg. Julian Seute eröffnete den Torreigen in der 13. Minute. Philipp Nißalla (36.), Paul Kuntze (43.), Gavin Grünhäuser (65.), erneut Nißalla (73.) und Maurice Abel (88.) sorgten für den klaren Endstand.

Trainer Fabian Reitze (TSV Besse): „Ein auch in der Höhe verdienter Sieg im letzten Heimspiel. Wir haben das Spiel von Beginn an beherrscht und uns zahlreiche gute Möglichkeiten erspielt. Einziger Kritikpunkt war unsere Fahrlässigkeit bei den weiteren Torchancen. Am Ende ein verdientes 6:0.“

SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach – SG Asterode/Christerode/Olberode 1:3

Die Gäste aus Asterode/Christerode/Olberode setzten sich auswärts durch. Jonas Brandner brachte sie in der 16. Minute in Führung. Christopher Wahl (56.) und Martin Bierwirth (74.) bauten den Vorsprung aus. Giray Demirci gelang in der 78. Minute der Ehrentreffer für die Gastgeber.

SG Ohetal/Frielendorf – TSV Wabern II 0:1

In einer hart umkämpften Partie sicherte sich TSV Wabern II einen späten Auswärtssieg. Der eingewechselte Leon Rockensüß erzielte in der 90. Minute das entscheidende Tor. Ohetal/Frielendorf zeigte eine starke Leistung, konnte jedoch die Niederlage nicht verhindern.

Trainer Mario Bringmann (TSV Wabern II): „In einer hart umkämpften Partie gewinnen wir gegen die seit fünf Spieltagen zu Hause siegreiche Heimmannschaft nicht unverdient aufgrund des Chancenplus mit Joker Leon Rockensüß in der 90. Minute. Glückwunsch an Ohetal für die sehr starke Rückrunde und den damit verbundenen verdienten Klassenerhalt.“