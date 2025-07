– Foto: Danny Taubert

TSV Berßel äußert sich zum Rückzug: Nur noch vier Spieler waren übrig Landesklasse 3 +++ Der Vorstand bezieht Stellung zum aktuellen Geschehen und zu den Zukunftsplänen

Die Entwicklungen rund um den TSV Berßel haben in den vergangenen Wochen hohe Wellen im Harz und weit darüber hinaus geschlagen. Erst wurde bekannt, dass der Meister der Landesklasse 3 auf sein Aufstiegsrecht zur Landesliga verzichtet. Nur wenig später wurde publik, dass der Club in der neuen Saison überhaupt keine Mannschaft mehr auf Landesebene stellen wird. Nun hat sich der Vorstand des Vereins zu Wort gemeldet.

In einer Mitteilung - adressiert an "Vereinsmitglieder und Interessierte des TSV Berßel" - wolle der Club die "Beweggründe zur aktuellen Situation kundtun", heißt es. Dazu wird der Ablauf der vergangenen Wochen skizziert. Demnach habe die sportliche Leitung erst am 17. Juni "Kenntnis von den finanziellen Problemen unseres Hauptsponsors" erhalten. Daraufhin hätte der TSV bereits den Abgang einiger Spieler zum Saisonende verbuchten müssen. Trotzdem habe man fest mit dem Erhalt der ersten Mannschaft geplant - und sich schließlich "aufgrund der Wirtschaftlichkeit" gegen den Landesliga-Aufstieg und für den Verbleib in der Landesklasse entschieden. "Erdrutschartiger Abgang" von Spielern führt zum Rückzug

Doch es kam anders. Obwohl zuvor Zusagen bestanden hätten, sei es "zu einem erdrutschartigen Abgang unzähliger Spieler gekommen", heißt es. Am Ende seien nur noch vier Aktive für den Landesklasse-Kader übrig geblieben. Die sportliche Leitung hätte "alles darangesetzt, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen", schreibt der TSV. Und weiter: Dies hätte man "mit einem sehr wackligen Konstrukt und vielen internationalen Spielern gegebenenfalls auch geschafft." An dieser Stelle aber habe sich der Gesamtvorstand "unter Berücksichtigung des finanziellen, logistischen und risikobehafteten Aufwandes" einstimmig gegen "dieses Konstrukt" ausgesprochen. Fußball aber wird es in Berßel auch weiterhin geben. Da immer bewusst gewesen sei, "welches Risiko der eingeschlagene Weg mit sich trägt", habe man sich seit längerem bemüht, "eine zweite Mannschaft mit der DNA des TSV auf die Beine" zu stellen. Dies sei gelungen. Jenes Team also wird den TSV Berßel in der neuen Saison im Spielbetrieb der Harzklasse, der untersten Ebene im Kreis, vertreten. Weiterhin gebe es zwei Jugend-Spielgemeinschaften sowie die Frauen- und Altherren-Mannschaften im (Freizeit-)Trainingsbetrieb.