TSV Bernstadt setzt auf Kontinuität: Trainerteam verlängert

Die Vertragsverlängerung der beiden Trainer ist ein klares Zeichen für Kontinuität und Stabilität beim TSV Bernstadt. Waldemar und Michael Schaab haben viel Arbeit in den sportlichen Fortschritt des Vereins gesteckt und das Team in der Kreisliga A2 Donau/Iller etabliert.

Nach 15 Spieltagen steht Bernstadt mit 27 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Die Mannschaft hat sich damit eine solide Ausgangsposition für die Rückrunde geschaffen, auch wenn der Rückstand auf die Spitzenplätze noch groß ist.

Leistungssteigerung in der Rückrunde gefordert

Trotz einer guten Platzierung sind die Ambitionen des TSV Bernstadt noch nicht ganz ausgeschöpft. Während die Defensive mit nur 21 Gegentreffern stabil steht, fehlt es in einigen Partien an der nötigen Durchschlagskraft nach vorne. Mit 33 erzielten Toren liegt das Team in dieser Statistik hinter den Spitzenteams der Liga.

Die Herausforderung für das Trainerteam wird es sein, die offensive Durchschlagskraft weiter zu verbessern, um in der zweiten Saisonhälfte eine konstante Punktausbeute zu erreichen.

Blick auf die kommenden Aufgaben

Nach der Winterpause geht es für Bernstadt direkt mit einem schweren Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten TSV Bermaringen weiter. Die Gastgeber haben sich mit 30 Punkten eine starke Position erarbeitet und sind nur eine Niederlage von den Aufstiegsrängen entfernt. Ein Erfolg für Bernstadt wäre ein wichtiges Zeichen, um sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der TSV Bernstadt mit seinem bewährten Trainerteam den nächsten Schritt machen kann. Die Verantwortlichen sind jedenfalls überzeugt, dass Waldemar und Michael Schaab die richtigen Trainer sind, um die Entwicklung des Teams weiter voranzutreiben.