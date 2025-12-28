TSV Bernstadt: „Endlich Konstanz zeigen“

Spieler Alexander Eckle vom TSV Bernstadt aus der Kreisliga A2 Donau/Iller äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Umstellung unter dem neuen Trainerteam, zu einer Vorbereitung mit Hallentraining und Trainingslager, zu fehlender Konstanz und zu neu geschaffenen Vereinsmöglichkeiten.

Die Winterpause ist in Bernstadt klar strukturiert. „Im Januar gibt es Training in der Halle für alle, die im Hallenturnier spielen wollen.“ Danach wird die Vorbereitung intensiviert. „Im Anschluss ans Turnier wird dann gestartet.“ Ein fester Bestandteil ist ein gemeinsames Wochenende. „In Bernstadt findet ein Wochenende ein Trainingslager statt.“ Der Teamgeist spielt dabei ohnehin eine große Rolle. „Teambuliding gibt es beim TSV eigentlich nach jedem Training.“

Der Einstieg in die Runde war von Veränderungen geprägt. „Wir mussten reinfinden und die neuen Ansätze des neuen Trainerteams verinnerlichen.“ Phasenweise zeigte die Mannschaft ihr Potenzial. „Zwischenzeitlich war zu erkennen, was alles möglich ist.“ Zum Ende hin fehlte jedoch die nötige Energie. „Hinten raus ging leider aus verschiedenen Gründen etwas Puste aus.“ Trotz allem bleibt die Ausgangslage offen. „Dennoch sind wir noch auf Schlagdistanz, wenngleich die letzten Wochen schon etwas weh tun.“

Neue Spielweise mit klaren Anforderungen

Inhaltlich sieht Eckle Fortschritte. „Wir haben die neue Spielweise zwischenzeitlich gut umgesetzt.“ Gleichzeitig macht er deutlich, woran es hakt. „Aber es müssen alle Räder ineinander greifen.“ Genau das sei im Saisonverlauf sichtbar geworden. „Das wurde auch deutlich.“

Konstanz als größtes Thema

Die Ursachen für Punktverluste sind aus seiner Sicht klar benannt. „Aus unterschiedlichen Gründen bekommen wir nicht die nötige Konstanz in unsere Spiele.“ Dieses Thema begleitet die Mannschaft durch die gesamte Hinrunde.

Zielsetzung bleibt ambitioniert

Für die Rückrunde ist der Anspruch eindeutig formuliert. „Wir wollen oben dran bleiben und endlich mal Konstanz zeigen.“ Die Ausgangslage in der Liga lässt dafür weiterhin Spielraum.

Abgang im Kader

Personell gibt es eine Veränderung. „Tom Weigand geht wieder zum SV Mähringen.“ Weitere Zu- oder Abgänge wurden nicht genannt.

Ausgeglichene Liga ohne klare Prognosen

Eine klare Einschätzung zur Ligaspitze fällt schwer. „In unserer Liga kann jede Woche alles passieren.“ Eckle beschreibt die Situation deutlich. „Es ist sehr ausgeglichen und teils entscheiden Kleinigkeiten.“ Entsprechend zurückhaltend ist sein Fazit. „Prognosen sind hier deshalb schwierig.“

Neuer Kunstrasen schafft neue Möglichkeiten

Abseits des Spielbetriebs hat sich im Verein Entscheidendes getan. „Seit Ende diesen Jahres haben wir neben unserem Hauptspielfeld einen Kleinfeld-Kunstrasenplatz bekommen.“ Für Eckle ist die Bedeutung klar. „Das gibt dem Verein komplett neue Möglichkeiten.“