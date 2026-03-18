TSV Bernhausen will oben anklopfen, Neuhausen ring um Anschluss

Für den FV Spfr Neuhausen ist dieses Nachholspiel mehr als nur das Auffüllen des Spielplans. Die Mannschaft verlor am vergangenen Wochenende zu Hause 0:1 gegen TSGV Waldstetten und blieb damit bei 20 Punkten und einem Torverhältnis von 32:35. Der Abstand auf die unteren Plätze ist nicht groß genug, um Ruhe zu geben. Gerade deshalb wirkt dieses Heimspiel wie eine Chance, aber auch wie eine Prüfung. Ein Sieg würde Neuhausen im engen Tabellenmittelfeld spürbar aufrichten, eine weitere Niederlage würde den Druck sofort wieder erhöhen.

Der TSV Bernhausen reist mit deutlich größerem Anspruch an, aber auch mit einer frischen Enttäuschung. Das 0:2 beim MTV Stuttgart war ein Rückschlag, der weh tat, weil er im Rennen um die oberen Plätze kostbaren Boden kostete. Mit 31 Punkten steht Bernhausen auf Rang sechs, hat aber ein Spiel weniger als einige direkte Konkurrenten. Genau darin liegt die große Spannung dieses Nachholspiels: Mit einem Auswärtssieg könnte Bernhausen wieder sichtbar näher an die Spitzengruppe heranrücken und die Niederlage vom Wochenende abfedern.