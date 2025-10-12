TSV Bernhausen wie im Rausch, TSV Köngen behauptet Spitze spät

Vor 200 Zuschauern startete Waldhausen furios in die Partie. Bereits in der 11. Minute brachte Kevin Mayer seine Mannschaft in Führung. Nur zwei Minuten später legte Andreas Herkommer nach und stellte auf 2:0 – ein perfekter Beginn für die Gastgeber. Doch Sindelfingen ließ sich davon nicht entmutigen. Noch vor der Pause verkürzte Finn Edelmann in der 41. Minute auf 2:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste weiter und wurden in der 64. Minute belohnt, als Tahir Bahadir den verdienten Ausgleich erzielte. In einer spannenden Schlussphase suchten beide Teams die Entscheidung, doch der Ball wollte nicht mehr ins Netz. ---



TSV Bad Boll sicherte sich einen knappen 3:2-Heimsieg gegen GSV Maichingen. Die Gäste gingen früh durch Mario Ferrelli in Führung (8.), doch Yannick Ruther glich für Bad Boll aus (17.). Valdrin Demolli brachte Maichingen erneut in Front (25.), ehe Fabio Malerba zweimal traf und Bad Boll den Sieg brachte (64., 74.). Am Ende sah Philip Mandic von den Gästen noch die Gelb-Rote Karte (95.).



SV Böblingen gewann mit 2:0 gegen FV Sontheim/Brenz. Fabio Carneiro de Carvalho brachte die Hausherren in Führung (29.), Cedric Hornung stellte spät den Endstand her (83.). Damit bleibt Sontheim ohne Punktgewinn in der Liga.



TSGV Waldstetten unterlag TSV Köngen mit 2:3. Toni Panne traf für Köngen (32.), Liam Eisele glich für Waldstetten aus (45.+6), doch Dominik Pfeifer brachte die Hausherren per Foulelfmeter erneut in Führung (50.). Yannik Kögler egalisierte erneut (82.), ehe Simon Prinz den Siegtreffer für Köngen erzielte (86.).



TSV Ehningen und TSVgg Plattenhardt trennten sich 0:0. Die Begegnung war von Abwehrstärke geprägt, Plattenhardt musste in der Schlussphase sogar eine Rote Karte gegen Nemanja Markovic hinnehmen (89.).



TV Echterdingen unterlag 1:2 dem 1. FC Eislingen. Laurenziu Biemel brachte die Hausherren in Führung (45.+1), Robin Reichert glich für Eislingen aus (60.), bevor Aykut Durna den Siegtreffer erzielte (75.).



FV Spfr Neuhausen setzte sich 6:3 gegen MTV Stuttgart durch. David Govorušić traf früh (2.), Din Redzic glich für die Gäste aus (9.), Nikita Schestakow brachte Neuhausen erneut in Front (36.), Markus Fickeisen erhöhte auf 3:1 (47.), Lion Janzen verkürzte für Stuttgart (50.), Joel-Noah Graham traf zum 3:3-Ausgleich (53.), doch David Govorušić (56.), Giuliano D'Aleo (76.) und Fabio Andretti (86.) sorgten für den deutlichen Sieg.



TSV Bernhausen erzielte einen deutlichen 7:1-Heimsieg gegen SC Geislingen. Erik Meinlschmidt (4.), Julijan Milos (10.), Manuel Kranz (15.), Bogdan Rangelov (39.), Ivan Matanovic (43.), Lukas Ziegler (58.), Ivan Matanovic (78.) und Mahir Ege (90.) sorgten für eine beeindruckende Trefferflut, während Lukas Ziegler einmal für die Gäste traf (58.).