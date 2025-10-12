 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
TSV Bernhausen wie im Rausch, TSV Köngen behauptet Spitze spät

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 9. Spieltags

Der 9. Spieltag der Landesliga Württemberg Staffel 2 brachte einige packende Duelle mit sich, in denen sich die Tabellenspitze weiter verdichtete. TSV Köngen konnte trotz harter Gegenwehr seine Spitzenposition verteidigen, während sich die Verfolger TSV Bernhausen, SV Waldhausen und 1. FC Eislingen Punkte sichern konnten. Im Tabellenkeller bleibt FV Sontheim/Brenz ohne Zähler und kämpft weiter gegen den Abstieg.

Gestern, 15:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
2
2

Vor 200 Zuschauern startete Waldhausen furios in die Partie. Bereits in der 11. Minute brachte Kevin Mayer seine Mannschaft in Führung. Nur zwei Minuten später legte Andreas Herkommer nach und stellte auf 2:0 – ein perfekter Beginn für die Gastgeber. Doch Sindelfingen ließ sich davon nicht entmutigen. Noch vor der Pause verkürzte Finn Edelmann in der 41. Minute auf 2:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste weiter und wurden in der 64. Minute belohnt, als Tahir Bahadir den verdienten Ausgleich erzielte. In einer spannenden Schlussphase suchten beide Teams die Entscheidung, doch der Ball wollte nicht mehr ins Netz.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
3
2

TSV Bad Boll sicherte sich einen knappen 3:2-Heimsieg gegen GSV Maichingen. Die Gäste gingen früh durch Mario Ferrelli in Führung (8.), doch Yannick Ruther glich für Bad Boll aus (17.). Valdrin Demolli brachte Maichingen erneut in Front (25.), ehe Fabio Malerba zweimal traf und Bad Boll den Sieg brachte (64., 74.). Am Ende sah Philip Mandic von den Gästen noch die Gelb-Rote Karte (95.).

Heute, 15:00 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
2
0
Abpfiff

SV Böblingen gewann mit 2:0 gegen FV Sontheim/Brenz. Fabio Carneiro de Carvalho brachte die Hausherren in Führung (29.), Cedric Hornung stellte spät den Endstand her (83.). Damit bleibt Sontheim ohne Punktgewinn in der Liga.

Heute, 15:00 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
2
3
Abpfiff

TSGV Waldstetten unterlag TSV Köngen mit 2:3. Toni Panne traf für Köngen (32.), Liam Eisele glich für Waldstetten aus (45.+6), doch Dominik Pfeifer brachte die Hausherren per Foulelfmeter erneut in Führung (50.). Yannik Kögler egalisierte erneut (82.), ehe Simon Prinz den Siegtreffer für Köngen erzielte (86.).

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
0
0
Abpfiff

TSV Ehningen und TSVgg Plattenhardt trennten sich 0:0. Die Begegnung war von Abwehrstärke geprägt, Plattenhardt musste in der Schlussphase sogar eine Rote Karte gegen Nemanja Markovic hinnehmen (89.).

Heute, 15:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
1
2
Abpfiff

TV Echterdingen unterlag 1:2 dem 1. FC Eislingen. Laurenziu Biemel brachte die Hausherren in Führung (45.+1), Robin Reichert glich für Eislingen aus (60.), bevor Aykut Durna den Siegtreffer erzielte (75.).

Heute, 15:00 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
6
3
Abpfiff

FV Spfr Neuhausen setzte sich 6:3 gegen MTV Stuttgart durch. David Govorušić traf früh (2.), Din Redzic glich für die Gäste aus (9.), Nikita Schestakow brachte Neuhausen erneut in Front (36.), Markus Fickeisen erhöhte auf 3:1 (47.), Lion Janzen verkürzte für Stuttgart (50.), Joel-Noah Graham traf zum 3:3-Ausgleich (53.), doch David Govorušić (56.), Giuliano D’Aleo (76.) und Fabio Andretti (86.) sorgten für den deutlichen Sieg.

Heute, 15:30 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
7
1
Abpfiff

TSV Bernhausen erzielte einen deutlichen 7:1-Heimsieg gegen SC Geislingen. Erik Meinlschmidt (4.), Julijan Milos (10.), Manuel Kranz (15.), Bogdan Rangelov (39.), Ivan Matanovic (43.), Lukas Ziegler (58.), Ivan Matanovic (78.) und Mahir Ege (90.) sorgten für eine beeindruckende Trefferflut, während Lukas Ziegler einmal für die Gäste traf (58.).

