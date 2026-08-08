TSV Bernhausen siegt vor 300 Zuschauern, 2 Rote Karten für Geislingen

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Vor 102 Zuschauern boten der 1. FC Eislingen und der GSV Maichingen ein intensiv geführtes Spiel. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 12. Minute durch Florijan Lutolli mit 1:0 in Führung. Der GSV Maichingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drehte die Partie noch vor der Pause: Metehan Kizilagil erzielte in der 25. Minute den 1:1-Ausgleich, ehe Mirza Vila in der 44. Minute zum 1:2 traf. Nach dem Seitenwechsel bewiesen die Eislinger Moral und sicherten sich durch den Treffer von Max Weber in der 51. Minute zum 2:2-Endstand den ersten Punkt der neuen Spielzeit. ---

Ein torreiches Spektakel sahen die 200 Zuschauer in der Begegnung zwischen den Sportfreunden Dorfmerkingen II und dem ASV Botnang. Die Hausherren gingen in der 9. Minute durch einen von Christoph Schindele verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste folgte prompt, als Ari Ilhan in der 13. Minute zum 1:1 ausglich. Nach dem Wiederanpfiff überschlugen sich die Ereignisse: Daniel Nietzer brachte Dorfmerkingen II in der 47. Minute mit 2:1 in Front, doch Louis Steinbach stellte in der 51. Minute auf 2:2. Nur zwei Minuten später markierte Peter Niederer in der 53. Minute den 3:2-Siegtreffer für die Gastgeber. In einer hitzigen Schlussphase sah Rudi Schneider auf Seiten der Sportfreunde Dorfmerkingen II in der 70. Minute noch die Rote Karte. ---

Vor 80 Zuschauern lieferten sich der SV Waldhausen und der FC Esslingen ein hart umkämpftes Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gäste in der 58. Minute durch einen von Louis Majhen verwandelten Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Der SV Waldhausen steckte nicht auf und kam in der 66. Minute durch Tim Eckstein zum 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase hatten die Hausherren die große Chance auf den Sieg, doch Mustafa Sungur scheiterte in der 76. Minute mit einem Foulelfmeter am Esslinger Torwart Panagiotis Diakoulas, sodass es bei der Punkteteilung blieb. ---

300 Zuschauer sahen einen emotionalen Heimsieg des TSV Bernhausen gegen den TV Echterdingen. Matchwinner des Tages war Ekrem Servi, der die Hausherren in der 17. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Der TV Echterdingen schlug jedoch schnell zurück und glich in der 22. Minute durch Henry Alber zum 1:1 aus. Als vieles bereits auf ein Remis hindeutete, schlug Ekrem Servi in der 84. Minute erneut zu und besiegelte mit seinem zweiten Treffer den 2:1-Endstand für Bernhausen. ---

Eine hochdramatische Partie erlebten die Fans beim Duell zwischen dem TSGV Waldstetten und dem SC Geislingen. Die Hausherren erwischten einen Auftakt nach Maß und gingen bereits in der 5. Minute durch Max Beyerle mit 1:0 in Führung. Der SC Geislingen schaffte in der 23. Minute durch Yannick Ruther den Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang schwächten sich die Gäste jedoch massiv: Zunächst sah Damiano de Lucia in der 68. Minute die Gelb-Rote Karte, ehe Sven Sönmez in der 83. Minute ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. In doppelter Überzahl gelang dem TSGV Waldstetten in der Nachspielzeit (90.+3) durch Patrick Nagler noch der viel umjubelte 2:1-Siegtreffer. ---

Heute, 15:00 Uhr TSV Weilimdorf TSV Weilimdorf VfL Sindelfingen Sindelfingen 15:00 live PUSH

Für den TSV Weilimdorf beginnt nach dem Abstieg aus der Verbandsliga die Neuorientierung. Weilimdorf besitzt keine Bilanz aus der vergangenen Landesliga-Saison und muss sich in einer Spielklasse zurechtfinden, in der neben drei direkten Absteigern auch ein weiterer Verein in die Abstiegsrelegation muss. Der VfL Sindelfingen beendete die vergangene Saison mit 44 Punkten auf Rang acht. 14 Siege, zwei Unentschieden und 14 Niederlagen sowie 68:66 Tore ergaben eine vollkommen ausgeglichene Zahl von Erfolgen und Niederlagen. Nur zwei Partien endeten ohne Sieger. Sindelfingen bringt die aktuelle Kenntnis der Liga mit, Weilimdorf die Erfahrung aus der Verbandsliga. Der Auftakt wird zeigen, ob der Absteiger sofort Stabilität findet oder der etablierte Gegner den Umbruch ausnutzt.

Heute, 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh SV Böblingen SV Böblingen 15:00 PUSH