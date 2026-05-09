TSV Bernhausen im Aufwind, Debakel für Sindelfingen, Waldstetten patzt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Landesliga, Staffel 2, sorgte der heutige Auftakt des 26. Spieltag für dramatische Verschiebungen und emotionale Höhepunkte auf den Plätzen der Region. Während im Aufstiegsrennen jeder Punkt schwer wiegt, kämpfen die Teams im Tabellenkeller mit aller Leidenschaft gegen den drohenden Abstieg.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Ein intensives Duell im Eybacher Tal lockte 275 Zuschauer an, die eine leidenschaftliche Partie erlebten. Der SC Geislingen benötigte dringend Zählbares gegen den favorisierten TSV Bad Boll und legte einen Start nach Maß hin. Bereits in der 9. Minute erzielte Mert Özdemir den Treffer zum 1:0. In der Folge entwickelte sich ein Spiel, in dem die Gastgeber die knappe Führung mit großem Einsatz verteidigten. ---

Vor 150 Zuschauern lieferten sich der 1. FC Eislingen und der TSGV Waldstetten einen packenden Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die Gäste aus Waldstetten erwischten den besseren Start, als Can-Luca Groiss in der 9. Minute das Tor zum 0:1 markierte. Eislingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch Aykut Durna in der 33. Minute zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste erneut in Führung: Patrick Nagler traf in der 54. Minute zum 1:2. Es blieb Aykut Durna vorbehalten, in der 75. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 2:2-Endstand auszugleichen. ---

Eine emotionale Achterbahnfahrt erlebten die 150 Zuschauer im Floschenstadion, die in einem Desaster für den VfL Sindelfingen endete. Der FV Spfr Neuhausen überrumpelte die Hausherren früh: Luis Herzog erzielte in der 2. Minute das 0:1, und nur zwei Minuten später erhöhte Peter Güth in der 4. Minute auf 0:2. Sindelfingen keimte kurz Hoffnung auf, als Artan Ademi in der 18. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte. Die Wende wurde jedoch jäh gestoppt, als Alexander Bachmann in der 42. Minute die Rote Karte sah. In Unterzahl brach der VfL im zweiten Durchgang ein. Markus Fickeisen stellte in der 53. Minute auf 1:3. In der Schlussphase schraubte Christian Schenk das Ergebnis mit einem Doppelschlag in der 87. Minute und erneut in der 87. Minute auf 1:5 in die Höhe. ---

Der TSV Bernhausen unterstrich vor 153 Zuschauern seine Aufstiegsambitionen beim SV Waldhausen. Zunächst schien die Überraschung möglich, als Tim Eckstein die Gastgeber in der 23. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Mit diesem Vorsprung ging es in die Kabinen, doch nach der Pause drehte Bernhausen auf. Lukas Walz erzielte in der 53. Minute den Ausgleich zum 1:1. Die Partie blieb umkämpft, bis Ivan Matanovic in der 69. Minute das Spiel zum 1:2 drehte. Den Schlusspunkt setzte erneut Lukas Walz, der in der 83. Minute mit dem Tor zum 1:3 alles klar machte. ---

Die Ausgangslage ist eindeutig und gerade deshalb voller Druck. TSV Köngen verlor zuletzt 0:1 in Böblingen und steht mit 43 Punkten weiter in Reichweite zur Spitze. Wer in diesem Aufstiegsrennen mitreden will, darf gegen den Tabellenletzten kaum stolpern. FV Sontheim/Brenz ist nach dem 0:0 in Bernhausen zwar nicht völlig eingebrochen, aber mit nur 11 Punkten und einem riesigen Rückstand so gut wie abgestiegen. Für die Gäste zählt jeder Punkt noch als Lebenszeichen, tabellarisch ist die Lage aber fast aussichtslos. Köngen trägt die Pflicht, Sontheim die Verzweiflung. Solche Spiele sind auf dem Papier klar, auf dem Platz aber oft unangenehm, weil der Favorit gewinnen muss und der Außenseiter nur noch mit aller letzten Kraft dagegenhalten kann. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt Plattenhardt SV Böblingen SV Böblingen 15:00 PUSH

TSVgg Plattenhardt hat mit dem 0:0 bei Waldstetten einen respektablen Punkt geholt, bleibt mit 25 Zählern aber in einer kritischen Lage. Jeder weitere Zähler kann für den Aufsteiger Gold wert sein. SV Böblingen reist nach dem 1:0 gegen Köngen mit 35 Punkten und deutlich größerer Ruhe an, doch endgültig durch ist auch dort noch nichts. Genau das macht diese Partie so interessant. Plattenhardt wird zu Hause alles auf ein unbequemes Spiel anlegen, weil jeder Punkt im Keller zählt. Böblingen wiederum kann mit einem Auswärtssieg einen weiteren großen Schritt machen und die Sorgen deutlich verkleinern. Es ist ein Spiel zwischen bedrängter Hoffnung und dem Wunsch nach endgültiger Absicherung. ---

Morgen, 15:00 Uhr MTV Stuttgart MTV Stgt TSV Ehningen TSV Ehningen 15:00 PUSH

TSV Ehningen hat mit dem 2:0 gegen Eislingen eindrucksvoll unterstrichen, warum die Mannschaft die Tabelle anführt. 48 Punkte, Rang eins, dazu das Gefühl, im richtigen Moment Stabilität gefunden zu haben: Die Gäste kommen als Spitzenreiter mit klarer Mission. MTV Stuttgart holte zuletzt ein 1:1 in Echterdingen und steht mit 24 Punkten auf Rang 15. Die Ausgangslage der Gastgeber ist angespannt, jeder Punkt im Abstiegskampf zählt. Gerade deshalb wird Ehningen auf Widerstand stoßen. Der Tabellenführer hat die größere Klasse, MTV Stuttgart die größere Not. In solchen Spielen liegt oft die ganze Härte dieser Phase: oben die Pflicht, unten die Angst. Und genau daraus wächst die Spannung. ---

Morgen, 15:00 Uhr GSV Maichingen Maichingen TV Echterdingen Echterdingen 15:00 PUSH

GSV Maichingen musste beim 0:3 in Neuhausen einen bitteren Rückschlag hinnehmen und steht nun bei 33 Punkten. Das ist kein Polster, auf dem man sich ausruhen könnte. TV Echterdingen kam gegen MTV Stuttgart nur zu einem 1:1, obwohl der Ausgleich immerhin noch gelang. Mit 30 Punkten bleibt die Lage für den Absteiger der Vorsaison angespannt. Beide Mannschaften brauchen also dringend ein Ergebnis, das Ordnung schafft. Maichingen will die Heimschwäche des vergangenen Wochenendes abschütteln, Echterdingen mit einem Auswärtssieg endlich Luft holen. Es ist kein Spiel der großen Schlagzeilen, aber eines mit spürbarer Nervosität. Gerade in diesen direkten Duellen zeigt sich oft, wer im Saisonendspurt die klareren Nerven besitzt.