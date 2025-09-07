TSV Bernhausen gewinnt Spitzenspiel, SV Böblingen mit Kantersieg

Die Partie zwischen Aufsteiger TSVgg Plattenhardt und dem SC Geislingen begann mit einem frühen Rückschlag für die Gastgeber. Bereits in der 12. Minute brachte Florijan Ahmeti die Gäste in Führung. Trotz Bemühungen gelang Plattenhardt kein eigener Treffer, während Pascal Volk per Handelfmeter in der 88. Minute alles klar machte. ---

Der TSV Köngen unterstrich seine derzeitige Topform und bezwang den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen SV Waldhausen. Schon in der 7. Minute eröffnete Dennis Vrljicak den Torreigen. Nach der Pause erhöhten Max Schlotterbeck in der 67. Minute und Yannik Kögler in der 82. Minute zum klaren 3:0-Endstand. ---

Für Aufsteiger Sontheim läuft der Start in die Liga weiterhin enttäuschend. Gegen den TSV Bad Boll kassierte die Mannschaft die vierte Niederlage im vierten Spiel. Felix Strodel brachte die Gäste direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute auf Kurs und legte in der 77. Minute noch nach. Dazwischen hatte Yannick Ruther in der 62. Minute auf 2:0 erhöht. ---

Mit einem eindrucksvollen Offensivfeuerwerk meldete sich der SV Böblingen zurück. Bereits in der 13. Minute eröffnete Alban Dodoli das Schützenfest, gefolgt von Treffern durch Adrian Körtge Corral (27.), Marvin Pietruschka (37./46.), Anton Lendl (63.) und Taha Kerim Erarslan (81.). Für Neuhausen kam es noch schlimmer, als Asdren Gerxhaliu in der 83. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. ---

In einer engen Partie sorgte Can-Luca Groiss kurz vor der Halbzeitpause in der 44. Minute für das Tor des Tages. Waldstetten verteidigte die knappe Führung bis zum Schluss und feierte damit den dritten Sieg der Saison. Für den TV Echterdingen setzt sich die Talfahrt fort: nach vier Spielen steht der Absteiger weiter ohne Punkt da. ---

Das Spitzenspiel zwischen Ehningen und Bernhausen wurde zu einer Machtdemonstration der Gäste. Nachdem Ehningen noch im ersten Durchgang einen Foulelfmeter nicht nutzen konnte, drehte Bernhausen in der Schlussphase auf. Mikail Gümüssu (70.), Julijan Milos (75., Foulelfmeter), Hrvoje Markic (86.) und Michael Henneh (90.) sorgten für einen klaren 4:0-Auswärtssieg. ---

Vor 354 Zuschauern nutzte MTV Stuttgart das Heimrecht und feierte den ersten Saisonsieg. Till Julius Flach (43.), Denzel Debrah (51.) und Vanja Lukic (71.) sorgten für eine beruhigende Führung, ehe ein Eigentor in der 85. Minute noch Ergebniskosmetik für die Gäste brachte.

