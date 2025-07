TSV Bernhausen gewinnt ersten Städte Cup in Sindelfingen und Böblingen

Nagold setzt sich in ausgeglichener Gruppe A durch Die Vorrunde des erstmals ausgetragenen Turniers begann am gestrigen Samstag mit den Partien der Gruppe A im Floschenstadion. Im Auftaktspiel trennten sich der VfL Sindelfingen und der GSV Maichingen torlos 0:0. Anschließend kam Sindelfingen gegen den VfL Nagold zu einem 2:2. Im letzten Gruppenspiel ließ Nagold dann keine Zweifel am Einzug ins Finale aufkommen und bezwang Maichingen mit 3:1. Damit holte sich der VfL mit vier Punkten und 5:3 Toren den Gruppensieg vor Sindelfingen (2 Punkte) und Maichingen (1 Punkt).

Bernhausen dominiert in Gruppe B

Parallel dazu wurde die Gruppe B beim SV Böblingen ausgetragen. Dort setzte sich der TSV Bernhausen mit zwei Siegen durch. Zunächst bezwangen die Bernhausener den SV Böblingen mit 3:1, anschließend folgte ein weiteres 3:1 gegen den TSV Dagersheim. Die Böblinger hatten zum Auftakt noch 3:1 gegen Dagersheim gewonnen, mussten sich jedoch mit Rang zwei begnügen. Dagersheim blieb sieglos und punktlos Letzter.

Maichingen sichert sich Platz fünf

Am heutigen Sonntag begann der Finaltag mit dem Spiel um Platz fünf zwischen dem GSV Maichingen und dem TSV Dagersheim. In einem einseitigen Duell ließ Maichingen nichts anbrennen und gewann deutlich mit 5:0. Damit verabschiedete sich das Team mit einem Erfolgserlebnis aus dem Turnier.

SV Böblingen sichert sich den Bronzerang

Im kleinen Finale traf der VfL Sindelfingen auf den SV Böblingen. Die Böblinger erwischten einen perfekten Start und gingen durch Agim Deskaj früh mit 1:0 in Führung. Ein Eigentor von Lucas Schuckenböhmer brachte Sindelfingen weiter ins Hintertreffen. Zwar verkürzte Gianluca Gamuzza noch auf 1:2, doch Fabio Carneiro de Carvalho stellte mit dem 3:1 in der 46. Minute den Endstand her. Böblingen holte sich somit den dritten Platz.

Spannung pur im Finale: Bernhausen siegt im Elfmeterschießen

Das mit Spannung erwartete Endspiel zwischen dem VfL Nagold und dem TSV Bernhausen hielt, was es versprach. Beide Teams lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, das nach 90 Minuten mit einem 1:1 endete. Im Elfmeterschießen bewies Bernhausen die besseren Nerven und setzte sich mit 7:6 durch. Damit sicherte sich das Team den ersten Titel beim neu geschaffenen Städte Cup.

Ein gelungener Auftakt für ein neues Format

Mit sechs Spielen am ersten Tag und drei weiteren Partien am heutigen Sonntag bot der Städte Cup eine kompakte, aber hochwertige Turnierform mit klarer Struktur und attraktiven Begegnungen. Der TSV Bernhausen krönte sich zum Sieger, während die Gastgeber aus Sindelfingen und Böblingen sportlich etwas hinter den Erwartungen zurückblieben. Die Premiere lässt jedoch erkennen, dass dieses Format auch künftig Potenzial für ein etabliertes Vorbereitungsturnier in der Region hat.