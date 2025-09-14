TSV Bernhausen enttäuscht, dreifacher Govorušić für Neuhausen

Vor 203 Zuschauern entwickelte sich in Waldhausen ein echter Krimi. Die Gäste erwischten den Traumstart: Ekrem Servi traf bereits in der 2. Minute, Fabijan Krpan legte in der 21. Minute nach. Waldhausen stemmte sich gegen die drohende Niederlage und kam durch Kevin Mayer in der 39. Minute zurück, ehe erneut Ekrem Servi in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) das 1:3 markierte. Doch die Hausherren zeigten Moral. Tim Eckstein verkürzte kurz nach Wiederbeginn (47.), Leon Weber glich in der 77. Minute aus. Als Kevin Mayer in der 76. Minute vom Punkt scheiterte, schien der Ausgleich das Maximum zu sein. Doch in der siebten Minute der Nachspielzeit traf Tair Avdiovski zum vielumjubelten 4:3-Siegtreffer. ---

Im Duell zwischen Geislingen und Aufsteiger Eislingen sahen 198 Zuschauer eine klare Angelegenheit für die Gäste. Thomas Arngold eröffnete bereits in der 5. Minute. Aykut Durna erhöhte noch vor der Pause (41.) und entschied mit seinem zweiten Treffer in der 77. Minute endgültig die Partie. Zwar konnte Bastian Jani in der 88. Minute noch den Ehrentreffer erzielen, doch am Ende stand ein 3:1-Erfolg für Eislingen, der damit den vierten Sieg im fünften Spiel feierte. ---

In Sindelfingen wurden die Zuschauer Zeugen einer Lehrstunde. Schon nach zwei Minuten brachte Mertcan Özocak die Gäste in Führung, Raphael Hahn erhöhte in der 20. Minute. Özocak traf erneut in der 25. Minute, und nur eine Minute später stellte Hahn mit seinem zweiten Treffer auf 0:4. In der zweiten Hälfte legten Michel-Angelo Triantafillou (72.) und Raphael Hahn mit seinem dritten Tor (81.) nach. Am Ende stand ein 6:0-Kantersieg, der MTV Stuttgart wieder näher ans Mittelfeld heranführte, während Sindelfingen tief im Tabellenkeller festhängt. ---

In Bad Boll gab es am Ende wenig zu feiern für die Gastgeber. Felix Strodel brachte Bad Boll zwar in der 27. Minute in Führung, doch der Aufsteiger TSV Köngen zeigte, warum er vorne dabei ist. Sven Dobler glich noch vor der Pause aus (43.), ehe Yannik Kögler mit einem Doppelpack in der 56. und 65. Minute die Partie drehte. Dennis Vrljicak setzte in der 74. Minute den Schlusspunkt zum 4:1. ---

Ehningen ging durch einen Foulelfmeter von Marcel Sigloch in der 48. Minute in Führung. Doch TSGV Waldstetten schlug schnell zurück: Dominik Pfeifer verwandelte in der 52. Minute ebenfalls einen Foulelfmeter zum 1:1. Den späten Siegtreffer erzielte Patrick Nagler in der 90. Minute, der den Gästen drei Punkte sicherte. ---

Florian Dölker erzielte in der 31. Minute das entscheidende Tor für TV Echterdingen, das die knappe Führung bis zum Abpfiff verteidigte. Damit sicherte sich der Gastgeber einen wichtigen Heimsieg vor 150 Zuschauern. ---

Neuhausen dominierte das Spiel von Beginn an: David Govorušić traf in der 17. Minute zur Führung, baute diese kurz vor der Pause in der 45.+1 Minute zum 2:0 aus. Nach dem Seitenwechsel erhöhte er in der 62. Minute auf 3:0. Simeon Potsolidis stellte in der 71. Minute den 4:0-Endstand her und krönte damit die überzeugende Vorstellung der Gastgeber. ---