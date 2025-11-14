TSV Bernhausen bleibt im Titelrennen – Heimsieg gegen Plattenhardt

Mit einem 2:0-Erfolg über Aufsteiger TSVgg Plattenhardt hat der TSV Bernhausen heute den 14. Spieltag der Landesliga, Staffel 2, eröffnet und bleibt dem Tabellenführer TSV Köngen dicht auf den Fersen. Besonders Angreifer Ivan Matanovic avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner.
Der TSV Bernhausen dominierte von Beginn an die Partie und ließ die Gäste aus Plattenhardt kaum zur Entfaltung kommen. Die Mannschaft belohnte sich kurz vor der Pause, als Ivan Matanovic in der 45. Minute zur Führung traf. In der 54. Minute sorgte erneut Ivan Matanovic mit seinem zweiten Treffer des Tages für das vorentscheidende 2:0. Plattenhardt fand gegen die stabile Defensive der Hausherren kaum Mittel.
Der 1. FC Eislingen empfängt TSV Köngen – Zweiter (28 Punkte, 36:18) gegen Spitzenreiter (32 Punkte, 29:17). Kleiner Abstand, großes Gewicht: Kontrolle der Halbräume und Effizienz im letzten Drittel dürften entscheiden.
