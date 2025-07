TSV Berlstedt/Neumark: Brzozowski übernimmt das Traineramt

Mit einem neuen Cheftrainer starten die Männer des TSV Berlstedt/Neumark am heutigen Donnerstagabend in die Saisonvorbereitung. Bartosz Brzozowski übernimmt ab sofort die sportliche Verantwortung. Der 42-jährige gebürtige Pole kennt den Verein gut – als Spieler trug er bereits das TSV-Trikot, wurde zuletzt aber durch Verletzungen ausgebremst. Jetzt steht er erstmals als Cheftrainer in Berlstedt an der Seitenlinie. Brzozowski bringt Erfahrung aus dem Nachwuchsbereich der SpVgg Kaufbeuren mit. Dort coachte er auch gegen internationale Gegner wie die U-Mannschaft von Juventus Turin. Der Inhaber der C-Lizenz gilt als engagiert und ehrgeizig. Im September eröffnet Brzozowski zudem eine eigene Physiotherapiepraxis in Berlstedt – und wird damit auch beruflich Teil der Gemeinde. Als Co-Trainer bleibt Andre Nowinsky an seiner Seite.