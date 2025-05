TSV Berkheim, TSV Deizisau und Catania Kirchheim kurz vor Abstieg

Der 28. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils steht ganz im Zeichen des Endspurts. In Salach und Nürtingen geht es um Stabilität im gesicherten Mittelfeld, während Deizisau, Berkheim und Catania in direkten Duellen ums Überleben ringen. An der Spitze will der TSV Köngen den nächsten Schritt zur Meisterschaft machen, doch in Plochingen lauert ein gefährlicher Stolperstein.