TSV Berkheim sendet Lebenszeichen im Tabellenkeller

Beim heutigen Auftakt des 15. Spieltags der Bezirksliga Neckar/Fils liefert der TSV Berkheim ein leidenschaftliches Spiel ab, dreht einen Rückstand und erzwingt einen Befreiungsschlag, der im Tabellenkeller dringend nötig war.

Salach will nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen wieder Konstanz finden. Gegen Oberboihingen, das sich mit einem 4:2 über Geislingen etwas Luft verschafft hat, zählt für die Gastgeber nur ein Sieg, um den Anschluss ans obere Mittelfeld zu halten. Ein interessantes Duell zweier Teams, die auf ihre eigene Weise Stabilität suchen.

Im Abstiegskampf treffen zwei Teams aufeinander, die dringend Punkte brauchen. Jesingen steht mit elf Zählern auf Platz 14, Plochingen liegt nur zwei Punkte davor. Beide Mannschaften zeigen sich kämpferisch, aber zu fehleranfällig in der Defensive. Während Jesingen zuletzt in Kirchheim nur knapp verlor, holte Plochingen einen Sieg aus den vergangenen vier Partien. Für beide Teams ist dieses Spiel ein Sechs-Punkte-Duell – der Verlierer dürfte in der Winterpause mit Sorgenfalten in die Rückrunde gehen.

Die Gäste aus Frickenhausen erwischten den besseren Start in die zweite Hälfte. In der 49. Minute brachte Sergio Portale den 1. FC Frickenhausen in Führung – ein Rückschlag, der zu diesem Zeitpunkt nahtlos in die schwierige Saison der Berkheimer passte. Doch nur zwei Minuten später veränderte sich die Stimmung schlagartig. Michael Wamsler glich in der 51. Minute aus. Von da an spielte Berkheim befreiter, mutiger. Der Lohn folgte in einer umkämpften Schlussphase. Zunächst drehte Sebastian Franken in der 75. Minute die Partie mit dem Treffer zum 2:1. Nur fünf Minuten später setzte Alejandro Bartmann nach und erhöhte in der 80. Minute auf 3:1. Innerhalb von gut einer halben Stunde hatte Berkheim das Spiel vollständig in seine Richtung gezogen.

Geislingen II wartet nach 14 Spielen weiter auf den ersten Saisonsieg, während Heiningen mit 65 Treffern die gefährlichste Offensive der Liga stellt. Alles andere als ein klarer Auswärtssieg wäre eine Überraschung. Dennoch muss Heiningen konzentriert bleiben. Für Geislingen gilt: so lange wie möglich dagegenhalten – und vielleicht auf einen Sahnetag hoffen. ---

Das Topspiel des Wochenendes: Zwei der stärksten Teams treffen direkt aufeinander. Faurndau will nach den Niederlagen gegen Donzdorf und Heiningen im nächsten Topspiel endlich punkten, während Ebersbach/Fils mit elf Siegen auf Rang drei lauert. Besonders die Offensive verspricht Spannung – Faurndau erzielte 43 Tore, Ebersbach glänzt mit der Defensive. Beide Teams agieren mit hoher Intensität, kleine Fehler könnten das Spiel entscheiden. Der Sieger bleibt im Titelrennen, der Verlierer muss vorerst abreißen lassen. ---

Zwei Aufsteiger, die sich auf Augenhöhe begegnen. Weilheim/Teck hat nach der Niederlage in Ebersbach etwas Wiedergutmachung zu betreiben, steht aber mit 25 Punkten weiter komfortabel im oberen Mittelfeld. Denkendorf zeigte zuletzt mit dem 4:1 gegen Berkheim, dass man spielerisch mithalten kann. Für beide Teams ist es ein Spiel ohne Druck, aber mit viel Prestige – wer hier siegt, darf weiter vom oberen Drittel träumen. ---

Türkspor Nürtingen und Kirchheim trennen vor dem direkten Duell 13 Punkte. Während Kirchheim/Teck zuletzt das Derby gegen Jesingen knapp für sich entschied, musste Türkspor trotz engagierter Leistung in Frickenhausen eine bittere Niederlage hinnehmen. Für Kirchheim/Teck geht es darum, den Anschluss an die Top fünf zu halten, Türkspor will den Abstiegsplätzen weiter enteilen. Spannung ist garantiert. ---

Ein echtes Spitzenspiel zum Abschluss des Spieltags. RSK Esslingen spielt als Aufsteiger eine gute Saison und empfängt nun den Tabellenführer. Donzdorf reist mit elf Siegen und nur einer Niederlage an, wird aber gewarnt sein: Esslingen besitzt mit 44 Treffern eine brandgefährliche Offensive. Für Donzdorf geht es darum, die Konstanz zu wahren und die Tabellenführung in die Winterpause mitzunehmen. Für RSK wäre ein Punktgewinn bereits ein Achtungserfolg.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________