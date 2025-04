TSV Bergkirchen bleibt an Spitzenreiter dran – Spielertrainer-Duo verlängert

Kreisklassist TSV Bergkirchen gewinnt 4:0 beim SV Ampermoching – und ist nach drei Siegen in Serie endgültig im Aufstiegskampf angekommen.

Die Kreisklassen-Fußballer des TSV Bergkirchen bleiben an Tabellenführer (und Gemeindekonkurrent Günding) dran: In Ampermoching gewannen sie 4:0.

Bergkirchens Spielertrainer-Duo Simon Zacherl und Stefan Frimmer hat für nächstes Jahr ebenfalls zugesagt, die beiden gehen in Bergkirchen in die vierte Saison, unabhängig davon, wie die laufende Runde endet. Hinsichtlich der Kaderplanung sei man in guten Gesprächen. „Wir wollen versuchen, uns nochmal zu verstärken und weiter zu verjüngen, aber nichts ist spruchreif.“

Schon vor dem Spiel haben beide Vereine die Weichen auf die nächste Saison gestellt. So gab Ampermochings Sportlicher Leiter Jürgen Meier bekannt, dass die beiden Trainer Fitim Raqi und Felix Bisle verlängert haben. Auch der Kader bleibe bis auf wenige Ausnahmen unverändert. Ziel sei es, „im nächsten Jahr hoffentlich mal konstanter zu sein“.

Trinkpause beflügelt Bergkirchen

Das Spiel begann flott, Ampermoching hatte zunächst leichtes Übergewicht. Der Gast aus Bergkirchen versuchte, gut zu stehen und Konter zu setzen. Ein Kuriosum war in der 20. Minute zu vermelden: Trinkpause bei 18 Grad und scharfem Westwind.

Die Unterbrechung beflügelte die Bergkirchener etwas mehr. In der 32. Minute gingen die Gäste durch einen von Julius von Glasenapp sicher verwandelten Strafstoß in Führung. Ampermochings Mohamed Tchassama hatte Dominik Hörmann zu Fall gebracht. Danach gab es durchaus gute Chancen für Ampermoching auf den Ausgleich, etwa für Tchassama (38.) und Maximilian Bauer in der 43. Minute, der nur die Latte traf.

Kothny bereitet mustergültig vor: Das 0:3 zieht Ampermoching endgültig den Stecker

Das nächste Tor fiel auf der anderen Seite: In der 59. Spielminute hob Martin Hainzinger den Ball nach einem weiten Zuspiel über Ampermochings Keeper Emre Duman hinweg ins Tor. Das 0:3 in der 65. Minute entschied die Partie vorzeitig: Julius von Glasenapp musste den Ball nach einem Pass von Korbinian Kothny nur noch ins leere Tor schieben. Kilian Strauch stellte dann in der 89. Minute noch auf 0:4, indem er nach einem Freistoß abstauben konnte.

„Wenn du dir keine hundertprozentigen Chancen erarbeitest, dann musst du dich mit dieser Niederlage auch auseinandersetzen“, sagte Ampermochings Teamsprecher Jürgen Meier. Der Sieg der Gäste sei vielleicht zu hoch ausgefallen, sei aber verdient. Frimmer und Zacherl waren der gleichen Meinung. Ampermoching habe mit dem vielen Ballbesitz und der optischen Überlegenheit nicht viel anfangen können. „Kompliment an alle für den leidenschaftlichen Kampf.“