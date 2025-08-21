 2025-08-20T04:22:19.839Z

– Foto: Pressefoto Eibner

TSV Berg will den nächsten Sieg, spannendes Duell beim FC Holzhausen

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 3. Spieltags

Verbandsliga WFV
SV Fellbach
Calcio L-E
Holzhausen
Spf. S.-Hall

Nach zwei Spieltagen hat sich in der Verbandsliga Württemberg bereits ein erstes Bild abgezeichnet: TSV Berg, FC Holzhausen und Young Boys Reutlingen führen die Tabelle an und wollen ihre starke Serie fortsetzen. Im Mittelfeld herrscht noch große Ausgeglichenheit, während Aufsteiger wie FC Rottenburg, TSV Weilimdorf oder VfB Friedrichshafen noch auf den ersten Sieg warten. Der 3. Spieltag bietet die Gelegenheit, frühzeitig Akzente zu setzen und Ranglistenpositionen zu festigen.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Fellbach
SV Fellbach
FC Rottenburg
FC Rottenburg
19:00

SV Fellbach, nach zwei Spielen mit fünf Toren bereits treffsicher, empfängt den Aufsteiger FC Rottenburg, der noch auf den ersten Punkt wartet. Fellbach geht als klarer Favorit ins Duell, Rottenburg will die Negativserie endlich beenden.

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch Hall
TSV Oberensingen
TSV Oberensingen
14:00

Sportfreunde Schwäbisch Hall sucht nach dem ersten Sieg der Saison gegen den TSV Oberensingen. Oberensingen ist nach zwei Partien mit 3:4 Toren und drei Punkten im Mittelfeld positioniert, das Spiel verspricht Spannung im Kampf um die oberen Tabellenhälften.

Sa., 23.08.2025, 15:30 Uhr
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-Süd
TSG Tübingen
TSG Tübingen
15:30

SSV Ehingen-Süd empfängt die TSG Tübingen. Ehingen-Süd liegt nach zwei Spielen mit vier Punkten auf Rang vier und möchte die Serie ausbauen. Tübingen rangiert auf Platz elf, sucht aber noch nach Konstanz und Punkten.

Sa., 23.08.2025, 15:30 Uhr
TSV Berg
TSV Berg
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde Dorfmerkingen
15:30

Tabellenführer TSV Berg trifft auf die Sportfreunde Dorfmerkingen. Berg ist nach zwei Siegen mit 12:2 Toren Spitzenreiter und geht als klarer Favorit in diese Partie. Dorfmerkingen wartet nach zwei Spielen auf den ersten Sieg.

Sa., 23.08.2025, 15:30 Uhr
FC Holzhausen
FC Holzhausen
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
15:30

FC Holzhausen empfängt TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Holzhausen ist bisher ohne Gegentor und will die weiße Weste behalten. Hofherrnweiler-Unterrombach hat nach zwei Spielen drei Punkte auf dem Konto und will in Holzhausen Boden gutmachen.

Sa., 23.08.2025, 15:30 Uhr
TSV Weilimdorf
TSV Weilimdorf
VfR Heilbronn
VfR Heilbronn
15:30

Aufsteiger TSV Weilimdorf trifft auf VfR Heilbronn. Weilimdorf hat nach zwei Spielen noch einen ausgeglichenen Punktestand, Heilbronn steht bei nur einem Punkt. Beide Teams benötigen ein positives Ergebnis, um Anschluss an das Mittelfeld zu halten.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-Echterdingen
VfB Friedrichshafen
VfB Friedrichshafen
15:00

Calcio Leinfelden-Echterdingen empfängt den Aufsteiger VfB Friedrichshafen. Leinfelden-Echterdingen ist mit drei Punkten in der Tabelle gut platziert, während Friedrichshafen noch auf das erste Erfolgserlebnis wartet.

So., 24.08.2025, 16:30 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys Reutlingen
FC Esslingen
FC Esslingen
16:30

Young Boys Reutlingen trifft auf FC Esslingen. Reutlingen ist bisher ungeschlagen und will die Position unter den Spitzenteams bestätigen. Esslingen wartet nach zwei Niederlagen auf den ersten Punktgewinn.

21.8.2025, 12:00 Uhr
Timo Babic