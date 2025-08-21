TSV Berg will den nächsten Sieg, spannendes Duell beim FC Holzhausen

Nach zwei Spieltagen hat sich in der Verbandsliga Württemberg bereits ein erstes Bild abgezeichnet: TSV Berg, FC Holzhausen und Young Boys Reutlingen führen die Tabelle an und wollen ihre starke Serie fortsetzen. Im Mittelfeld herrscht noch große Ausgeglichenheit, während Aufsteiger wie FC Rottenburg, TSV Weilimdorf oder VfB Friedrichshafen noch auf den ersten Sieg warten. Der 3. Spieltag bietet die Gelegenheit, frühzeitig Akzente zu setzen und Ranglistenpositionen zu festigen.
---
SV Fellbach, nach zwei Spielen mit fünf Toren bereits treffsicher, empfängt den Aufsteiger FC Rottenburg, der noch auf den ersten Punkt wartet. Fellbach geht als klarer Favorit ins Duell, Rottenburg will die Negativserie endlich beenden.
---
Sportfreunde Schwäbisch Hall sucht nach dem ersten Sieg der Saison gegen den TSV Oberensingen. Oberensingen ist nach zwei Partien mit 3:4 Toren und drei Punkten im Mittelfeld positioniert, das Spiel verspricht Spannung im Kampf um die oberen Tabellenhälften.
---
SSV Ehingen-Süd empfängt die TSG Tübingen. Ehingen-Süd liegt nach zwei Spielen mit vier Punkten auf Rang vier und möchte die Serie ausbauen. Tübingen rangiert auf Platz elf, sucht aber noch nach Konstanz und Punkten.
---
Tabellenführer TSV Berg trifft auf die Sportfreunde Dorfmerkingen. Berg ist nach zwei Siegen mit 12:2 Toren Spitzenreiter und geht als klarer Favorit in diese Partie. Dorfmerkingen wartet nach zwei Spielen auf den ersten Sieg.
---
FC Holzhausen empfängt TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Holzhausen ist bisher ohne Gegentor und will die weiße Weste behalten. Hofherrnweiler-Unterrombach hat nach zwei Spielen drei Punkte auf dem Konto und will in Holzhausen Boden gutmachen.
---
Aufsteiger TSV Weilimdorf trifft auf VfR Heilbronn. Weilimdorf hat nach zwei Spielen noch einen ausgeglichenen Punktestand, Heilbronn steht bei nur einem Punkt. Beide Teams benötigen ein positives Ergebnis, um Anschluss an das Mittelfeld zu halten.
---
Calcio Leinfelden-Echterdingen empfängt den Aufsteiger VfB Friedrichshafen. Leinfelden-Echterdingen ist mit drei Punkten in der Tabelle gut platziert, während Friedrichshafen noch auf das erste Erfolgserlebnis wartet.
---
Young Boys Reutlingen trifft auf FC Esslingen. Reutlingen ist bisher ungeschlagen und will die Position unter den Spitzenteams bestätigen. Esslingen wartet nach zwei Niederlagen auf den ersten Punktgewinn.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________