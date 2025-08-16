TSV Berg und FC Holzhausen setzen Ausrufezeichen

Der FC Holzhausen setzte seine starke Frühform auch in Oberensingen fort. Früh im Spiel brachte Janik Michel die Gäste in Führung (22.), ehe Henry Seeger kurz vor der Pause auf 0:2 erhöhte (45.). Mit seinem zweiten Treffer des Tages machte Janik Michel in der 68. Minute den Auswärtssieg endgültig perfekt. Holzhausen bleibt damit ohne Gegentor und festigt seinen Platz in der Spitzengruppe. ---

In Dorfmerkingen sahen die Zuschauer eine umkämpfte Begegnung, in der beide Teams defensiv stabil standen. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es am Ende beim torlosen Unentschieden. Beide Mannschaften warten damit weiterhin auf den ersten Saisonsieg. ---

Eine Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Der VfR Heilbronn führte bereits komfortabel durch Treffer von Lukas Böhm (4.), Hakan Kutlu (15.) und David Scheurenbrand (40.). Doch die Young Boys Reutlingen starteten eine furiose Aufholjagd: Hakan Aktepe (46.), Christos Chatzimalousis (83.) und Marko Drljo (85.) glichen zum 3:3 aus, ehe Giuliano Iannuzzi in der Nachspielzeit (90.+3) den Auswärtssieg sicherte. Bitter für die Gäste: Chatzimalousis sah kurz vor Abpfiff die Rote Karte (93.). ---

Calcio Leinfelden-Echterdingen sicherte sich dank eines Treffers von Jovan Djermanovic in der 37. Minute drei wichtige Auswärtspunkte. Für die Gastgeber war es eine bittere Niederlage. ---

Der TSV Berg zeigte beim Auswärtsspiel in Tübingen eine souveräne Leistung und stellte mit einem klaren Erfolg seine Offensivstärke unter Beweis. Hannes Pöschl traf gleich dreimal (45.+3, 55., 90.), Joel Mayr steuerte den zweiten Treffer bei (48.). Mit zwölf Toren aus zwei Spielen führt Berg die Tabelle eindrucksvoll an. ---

Der SSV Ehingen-Süd holte in Esslingen einen klaren Auswärtssieg. Maximilian Rupp (33.) und Finn Paul (52.) sorgten für eine 2:0-Führung, die auch der Anschlusstreffer von Dorde Smiljic (86.) nicht mehr gefährden konnte. Aaron Akhabue (90.) und Maximilian Eiselt (90.+4) machten den Dreier endgültig perfekt. ---

Die Gäste aus Weilimdorf überzeugten mit einer starken Offensive. Riccardo Scarcelli (34.) und Bastian Joas (43.) sorgten für eine frühe Führung. René Hirschka verkürzte (49.), doch Daniel Baierle entschied mit einem Doppelpack (80., 90.+1) die Partie. ---