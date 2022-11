TSV Berg - TSG Tübingen 3:1

Heute war die TSG Tübingen zu Gast im Rafi Stadion. Die Zuschauer sahen ab der 1. Minute das der TSV Berg sich schwer tat, ins Spiel zu kommen. Aber sie fighteten um jeden Ball. In der 10. Minute brachte Vlad Munteanu die Mannschaft mit 1:0 in Führung. Nach dem Tor machte Tübingen sehr viel Druck. Aber Berg hielt dem Stand. Spielerisch war diese Phase durchaus von Fehlern geprägt. Aber der Kampf der Mannschaft war unermüdlich. Selbst der Elfmeter von Tübingen wurde vom Torspieler Paul Brünz super gehalten. So ging es mit der Führung im Rücken in die Halbzeitpause.