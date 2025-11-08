TSV Berg triumphiert in Fellbach 7:3, Holzhausen jubelt in Heilbronn

Der 15. Spieltag der Verbandsliga Württemberg hatte es heute in sich: packende Duelle, zahlreiche Tore und dramatische Wendungen prägten das Geschehen. Besonders die Partien in Heilbronn, Fellbach und Rottenburg sorgen für Gesprächsstoff.

Im Verfolgerduell trennten sich der TSV Oberensingen und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1:1. Vor 151 Zuschauern brachte Samuel Bosler die Gastgeber bereits in der 5. Minute in Führung. Nach der Pause belohnte Muhamed Sanyang in der 51. Minute die Gäste mit dem Ausgleich. Beide Teams lieferten sich eine intensive Partie auf Augenhöhe, in der kein Sieger gefunden wurde. Oberensingen bleibt damit oben dran, während Hofherrnweiler einen Punkt im Rennen um die Top-Plätze mitnimmt. ---

Drama pur in Dorfmerkingen: Die Sportfreunde retteten in letzter Minute ein 1:1 gegen den VfB Friedrichshafen. Die Gäste waren nach dem Treffer von Kai Kramer in der 61. Minute lange auf Siegkurs, ehe Fabian Ehrmann in der Nachspielzeit (90.+3) den umjubelten Ausgleich erzielte. Für Dorfmerkingen war es ein moralischer Punktgewinn, während Friedrichshafen den möglichen Auswärtssieg in letzter Sekunde aus der Hand gab. ---

Der FC Holzhausen zeigte beim 4:1-Auswärtssieg in Heilbronn seine ganze Klasse. Lysander Skoda eröffnete in der 27. Minute den Torreigen, bevor Janik Michel mit einem Doppelschlag (39. und 45.) für klare Verhältnisse sorgte. Roman Kasiar verkürzte zwar in der 60. Minute, doch Leon Louis Hayer stellte in der 84. Minute den alten Abstand wieder her. Für Holzhausen war es der zehnte Sieg der Saison – für Heilbronn dagegen eine weitere Enttäuschung in einer schwierigen Spielzeit. ---

Die TSG Tübingen feierte einen Last-Minute-Sieg gegen den FSV Waiblingen. Marvin Zimmermann brachte die Gäste bereits in der 12. Minute in Führung, doch Noah Müller glich in der 31. Minute aus. In einer spannenden Schlussphase gelang Henoch Grauer in der Nachspielzeit (90.+1) der umjubelte 2:1-Siegtreffer für die TSG. Mit diesem Erfolg verschafft sich Tübingen Luft im Tabellenkeller, während Waiblingen leer ausgeht. ---

Der FC Esslingen überzeugte auf ganzer Linie und siegte gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen klar mit 4:0. Dorde Smiljic traf doppelt (38. und 52.), ehe Luis Miguel Pereira Almeida (61.) und Till Schubarth (81.) den deutlichen Erfolg abrundeten. Esslingen zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und setzte ein klares Zeichen im Abstiegskampf, während Calcio einen herben Rückschlag hinnehmen musste. ---

Ein torreiches Duell boten der FC Rottenburg und die Sportfreunde Schwäbisch Hall, das die Gastgeber mit 4:2 für sich entschieden. Lukas Behr brachte Rottenburg in der 28. Minute in Führung, ehe Günter Schmidt (45.+2) und Lorenz Minder (48.) die Partie drehten. Doch Rottenburg kämpfte sich eindrucksvoll zurück: Jakob Bader (55.) und Doppelpacker Aaron Leyhr (60. und 64.) sorgten für den vielumjubelten Heimsieg. ---

Der SSV Ehingen-Süd sicherte sich beim TSV Weilimdorf einen knappen 1:0-Auswärtssieg. Janis Peter erzielte in der 47. Minute das Tor des Tages. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Timo Kästle in der 90. Minute brachte Ehingen den Vorsprung über die Zeit. Für Weilimdorf war es eine bittere Heimniederlage, die Mannschaft bleibt weiter in der unteren Tabellenhälfte. ---