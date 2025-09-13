TSV Berg siegt in Überzahl, SF Schwäbisch Hall drehen Spiel

Der Auftakt des 7. Spieltags in der Verbandsliga Württemberg brachte packende Duelle, spektakuläre Wendungen und bittere Rückschläge. Besonders im Fokus standen die Sportfreunde Schwäbisch Hall, die nach frühem Rückstand ein wahres Offensivfeuerwerk abbrannten, und der TSV Berg, der mit einem Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Waiblingen die Tabellenspitze im Visier behält.
Die Gäste aus Leinfelden-Echterdingen erwischten einen Traumstart und führten nach nur acht Minuten mit 2:0. Gustavo Vieira brachte Calcio in der 6. Minute in Front, und nur zwei Minuten später erhöhte Pero Mamic. Schwäbisch Hall schüttelte sich, kam durch Günter Schmidt in der 38. Minute zum Anschluss und glich nach der Pause erneut durch Schmidt (55.) aus. Das Spiel kippte vollends, als Daniel Schmelzle in der 66. Minute zur Führung traf. Den Schlusspunkt setzte Sascha Esau in der Nachspielzeit mit dem 4:2.
Im Duell zweier Teams aus dem Tabellenkeller gab es keinen Sieger. Heilbronn legte stark los, Leorant Marmullaku erzielte in der 12. Minute das 1:0. Doch Esslingen fand eine Antwort: David Micko traf in der 38. Minute zum 1:1-Ausgleich. Trotz Bemühungen beider Mannschaften blieb es bis zum Ende beim Unentschieden, das keinem so richtig weiterhilft.
Fellbach ging durch Torben Hohloch in der 52. Minute in Führung und hatte die Partie eigentlich im Griff. Doch dann schlugen die Gäste zurück: Benjamin Walter traf doppelt in der 58. und 75. Minute und drehte das Spiel zugunsten der Dorfmerkinger. In der Nachspielzeit sorgte Ismael Kone mit dem 3:1 endgültig für die Entscheidung.
Ehingen-Süd begann furios und ging schon in der 5. Minute durch Simon Dilger in Führung. Nach der Pause drehte Friedrichshafen jedoch innerhalb von fünf Minuten das Spiel. Erst traf Erbas Emirhan in der 55. Minute, dann Pascal Rasmus (58.) und Kai Kramer (60.). Zwar brachte Stefan Haiß die Gastgeber in der 71. Minute noch einmal heran, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.
Waiblingen startete mutig und ging durch Marvin Zimmermann in der 9. Minute früh in Führung. Doch die Gäste schwächten sich selbst: Mario Peric sah in der 14. Minute die Rote Karte, Leon Braun später Gelb-Rot (52.). Berg nutzte die Überzahl konsequent. Hannes Pöschl traf in der 25. Minute zum Ausgleich und brachte sein Team in der 57. Minute erneut in Führung, nachdem Samuel Lindinger bereits in der 53. Minute das 2:1 erzielt hatte. Mit dem 3:1 war der Heimsieg perfekt.
In einem hart umkämpften Duell setzte sich die TSG Tübingen knapp durch. Philipp Biermann erzielte in der 42. Minute den einzigen Treffer des Spiels. Rottenburg rannte danach vergeblich an, konnte die Gästeabwehr aber nicht mehr überwinden.
Ein turbulentes Spiel sahen die 120 Zuschauer in Weilimdorf. Schon in der 8. Minute schwächte sich Weilimdorf durch die Rote Karte für Sunny Simone. Oberensingen nutzte die Überzahl: Lukas Linder traf in der 26. Minute, Patrick Werner legte in der 40. Minute nach. Nach der Pause kam Hoffnung auf, als Jonathan Zinram-Kisch per Elfmeter in der 70. Minute verkürzte. Doch Simon Brandstetter erhöhte in der Nachspielzeit auf 3:1, ehe Luka Milenkovic in der 94. Minute noch einmal für Weilimdorf traf. Am Ende blieb es beim 3:2-Auswärtssieg für Oberensingen.
Spitzenreiter Young Boys Reutlingen (18 Punkte) trifft auf Hofherrnweiler-Unterrombach (10 Punkte). Reutlingen strebt die siebte Serie in Folge an, Hofherrnweiler-Unterrombach will die Serie des Tabellenführers stoppen und den Anschluss an die vorderen Plätze halten.
