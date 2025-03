TSV Berg siegt in Überzahl, klarer Erfolg der Young Boys Reutlingen

Der Spitzenreiter Türkspor Neckarsulm zeigte bei der TSG Balingen II keine Gnade und siegte mit 6:0. Mann des Tages war Cristian Gilés Sanchez, der vier Treffer erzielte (33., 56., 59. Elfmeter, 74.). Ein Eigentor von Bastian Maier (51.) und ein Treffer von Mert Okar (86.) rundeten den Kantersieg ab. Türkspor Neckarsulm verteidigt damit die Tabellenführung mit zwei Punkten Vorsprung auf Holzhausen.

Echterdingen geriet früh in Unterzahl, als Torhüter Ricardo Boroni bereits in der 7. Minute die Rote Karte sah. Berg nutzte die numerische Überlegenheit eiskalt aus und ging durch Meris Ajdarpasic (18.) in Führung. Kurz vor der Pause legte Hannes Pöschl nach (45.+2), ehe er in der 89. Minute mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Endstand besiegelte. Während Berg sich auf Rang zehn verbessert, bleibt Echterdingen tief im Tabellenkeller stecken.