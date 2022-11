TSV Berg: Mentalität und Kampfgeist wird belohnt Für den TSV Berg ging es zum ersten Spiel der Rückrunde zum SV Fellbach.

Beide Teams spielten ab der ersten Minute mutig nach vorne. Der SV Fellbach wirkte dabei etwas agiler. Aber der TSV Berg zeigte eine sehr starke Mentalität. Die Laufduelle wurden angenommen und man war bissig in den Zweikämpfen. In der 15. Minute hätte der Gast nach einer tollen Hereingabe von Julian Karg durch Vlad Munteanu in Führung gehen können. Doch man verpasste den Ball nur um Zentimeter. Im Anschluss hatte der SV Fellbach zwei tolle Aktionen. Erst wurde eine Freistoß gegen den Pfosten geschossen. Nur kurze Zeit später, schoss der Gastgeber erneut aus dem Spiel raus nur an den Innenpfosten.