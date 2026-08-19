TSV Berg: "Man hat heute keinen großen Unterschied gesehen"

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Der TSV Berg ist in der dritten Runde des WFV-Pokals ausgeschieden. Der Verbandsligist verlor gegen den SSV Ulm 1846 Fußball knapp mit 0:1 und verpasste damit die Überraschung gegen den Regionalligisten. Das Ergebnis allein beschreibt diesen Abend jedoch nur teilweise. Nach der vorliegenden Statistik hatte der TSV Berg 67 Prozent Ballbesitz, brachte 145 Pässe an den eigenen Mitspieler und lag damit in diesen Werten deutlich vor dem SSV Ulm, bei dem 82 Pässe ankamen.

Trainer Oliver Ofentausek hatte schon vor der Partie angekündigt, dass seine Mannschaft es gegen den höherklassigen Gegner noch enger machen wolle als zuvor. Nach dem Spiel blieb vor allem die Enttäuschung über den knappen Ausgang. „Ulm hatte zwei Torschüsse gehabt, einer den André hält und vorhin in der zweiten Halbzeit das Tor. So zu verlieren ist es echt bitter.“ Der TSV war über weite Strecken im Spiel, hielt den Gegner weg vom eigenen Tor und konnte sich auch mit Ball behaupten.

Besonders die Entstehung des entscheidenden Treffers durch Marco Gölz in der 23. Minute beschäftigte Ofentausek. „Es geht auch um die Szene vor dem Tor, durch diesen Ballverlust haben wir das Tor bekommen und meiner Meinung nach ist es klares Foul an unserem Spieler Markus Maurer. Ich muss mir das auch nochmal anschauen.“ Der Trainer verband diese Szene mit der grundsätzlichen Einschätzung, dass Ulm offensiv kaum zur Entfaltung gekommen sei. „Ulm hat nicht viel Möglichkeiten gehabt, sie haben viel lang gespielt. Wir haben sie gut unter Kontrolle gehabt, sind gut angelaufen und haben sie gut zugestellt.“

Damit beschrieb Ofentausek eine Leistung, die aus Berger Sicht deutlich über ein reines Achtungsergebnis hinausging. Der Verbandsligist agierte mutig, stellte den Regionalligisten früh zu und zwang ihn immer wieder zu langen Bällen. Der Klassenunterschied war an diesem Abend nach Ansicht des Trainers kaum zu erkennen. „Von unserer Seite her, also Verbandsligist gegenüber dem Regionalligist, hat man heute keinen großen Unterschied gesehen.“

Ausgleich lag in der Luft

Nach der Pause legte der TSV Berg noch einmal zu. Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich und kamen zu Situationen, die das Spiel hätten kippen lassen können. Ofentausek sah seine Mannschaft in dieser Phase nah am 1:1. „Wir haben dann noch einmal zugelegt und unbedingt auf das Tor spielen wollen. Wir hätten es meines Erachtens verdient. Eine der besten Möglichkeiten verhinderte der Ulmer Torhüter, der Angriff wer laut Ofentausek schön herausgespielt. Novakovic konnt diesen Ball unten rechts sehenswert parieren.

Auch in weiteren Strafraumszenen fehlte Berg nicht viel. „Es gab auch ein paar Situationen im Sechzehner, wo wir knapp daneben sind oder der Ball nochmal aufspringt. Wenn du das mitnimmst und wir das 1:1 machen, bin ich voll überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen können.“

Respekt für die Lage des Gegners

Trotz der eigenen Enttäuschung ordnete Ofentausek auch die Situation des SSV Ulm ein. Der Regionalligist kam nach zwei Niederlagen in der Liga und mit personellen Problemen nach Berg. „Es ist auch ein Wahnsinn, was da bei Ulm gerade los ist. Mit so vielen Verletzten und Angeschlagen ist es nicht einfach. Von dem her würde ich jetzt sagen, Ulm hat sich das Spiel erkämpft. Es ist auch nicht so einfach, wir haben nichts zu verlieren und sie haben viel zu verlieren. Nach zwei Niederlagen und dann noch der Pokal, da ist der Druck groß.“ Die Zweikampfstatistik mit 89 gewonnen Bällen der Ulmer gegenüber 84 des TSV untertreicht auch diese Aussage.

Gerade deshalb bewertete der Berger Trainer die eigene Leistung positiv. „Das haben wir auch gewusst und für das haben wir es dann richtig gut gemacht.“

Maßstab für die Verbandsliga

Für den TSV Berg geht es nun darum, diesen Auftritt in die Verbandsliga Württemberg mitzunehmen. Ofentausek machte seiner Mannschaft unmittelbar nach der Partie deutlich, dass die Leistung gegen Ulm kein einmaliger Ausschlag bleiben darf. „Für mich ist wichtig, dass man jetzt nicht heute so ein Spiel zeigt und am Wochenende ist dann wieder alles vergessen, nur weil es der SSV Ulm oder so eine Kulisse war.“

Der Pokalabend soll ein Maßstab sein, kein Sonderfall. Der TSV Berg hat gezeigt, dass er gegen einen Regionalligisten über Ballbesitz, Ordnung und Mut bestehen kann. Entscheidend wird sein, diese Intensität in den Ligaalltag zu übertragen. Ofentausek formulierte das Ziel klar: „Genau so muss es auch weitergehen. Wenn wir so weiterspielen und da wirklich dran arbeiten, dann dürften wir auch wirklich in dieser Liga mitspielen“

Für den TSV bleibt die Enttäuschung über den verpassten Pokalmoment, aber auch die Erkenntnis, dass dieser Abend für die kommenden Wochen mehr wert sein kann als das reine Ergebnis.