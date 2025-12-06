TSV Berg im Torrausch, Young Boys glänzen, Holzhausen bleibt dran

Der Tabellenzweite hielt Kurs im Aufstiegsrennen – aber erst nach harter Arbeit. Der TSV Oberensingen erwischte im Spitzenspiel den besseren Start: In der 24. Minute brachte Lukas Linder die Gäste in Führung. Holzhausen antwortete jedoch unmittelbar vor der Pause. Flavio Vogt stellte in der 45. Minute auf 1:1 und brachte die Hausherren wieder in die Spur. Die Entscheidung fiel kurz nach Wiederbeginn: Henry Seeger verwertete in der 51. Minute zum 2:1. Holzhausen bleibt durch den Sieg eng an Spitzenreiter Young Boys Reutlingen dran – und fügt Oberensingen nach zuletzt starker Phase einen empfindlichen Dämpfer zu. ---

Ein Spiel, das in den letzten Minuten explodierte. Fabian Ehrmann erzielte bereits in der 6. Minute die Führung für die Gäste. Doch die Gastgeber stabilisierten sich und kamen in der 29. Minute durch Benjamin Kurz zum Ausgleich. Die Partie wurde zunehmend intensiver, ehe in der 88. Minute Ismael Kone die Rote Karte sah. Mit einem Mann mehr warf Schwäbisch Hall alles nach vorne – und wurde belohnt: In der 90.+6 Minute schoss Günter Schmidt die Gastgeber zum viel umjubelten 2:1. Ein Sieg, der Hall im Abstiegskampf enorm hilft.

Das Spiel des Tages – und eine Demonstration von Bergs Offensivkraft. Doch zunächst schockte Tübingen die Gastgeber: Henoch Grauer traf in der 15. Minute zum 1:0 und stellte die Berg-Elf vor unerwartete Probleme. Die Antwort war furios. Fikret Mert Aras glich in der 34. Minute aus, bevor Markus Maurer eine persönliche Sternstunde erlebte: Er traf in der 43., 52. und 61. Minute gleich dreimal. Berg überrollte die überforderten Gäste in dieser Phase komplett. Aras legte in der 70. Minute mit dem 5:1 nach, Hannes Pöschl erhöhte in der 83. Minute auf 6:1.

Ein hochdramatisches Spiel, in dem Esslingen sich kurzzeitig Hoffnung machen durfte. Nach einer frühen Führung durch Dorde Smiljic in der 7. Minute schien Esslingen im Vorteil – doch Ehingen-Süd konterte sofort. Janis Peter glich in der 12. Minute aus, Smiljic traf in der 16. Minute per Foulelfmeter erneut, ehe die Partie in der 43. Minute kippte: Marcel Sichwardt sah Rot. Mit einem Mann mehr übernahm Ehingen-Süd vollständig das Kommando. Simon Dilger erzielte erst kurz vor der Pause das 2:2 in der 44. Minute und vollendete danach mit Treffern in der 62. und 74. Minute seinen Dreierpack. Esslingen kassierte in der 87. Minute sogar noch eine zweite Rote Karte gegen Kimi Kerber und rutscht damit tiefer in den Abstiegskampf, während Ehingen-Süd wichtige Punkte sammelt.

Die Young Boys bleiben Tabellenführer – und wie. Doch zunächst sah es nach einer Überraschung aus, als Sebastian Lutz Heilbronn bereits in der 16. Minute in Führung brachte. Die Antwort des Spitzenreiters folgte jedoch beeindruckend: Ante Galic drehte die Partie mit Toren in der 39. und 45.+3 Minute, ehe Christos Chatzimalousis in der 45.+4 Minute sogar zum 3:1 nachlegte. Kevin Haussmann erhöhte in der 75. Minute auf 4:1, Adil Iggoute setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt zum 5:1. Reutlingen untermauert damit seine Titelambitionen eindrucksvoll – und Heilbronn steckt weiter tief im Keller fest.

Ein wildes Spiel, das sich erst spät entschied. Weilimdorf startete mit einem frühen Treffer durch Daniel Baierle in der 3. Minute. Nach langer ausgeglichener Phase erhöhte Erdinc Bozoglu in der 69. Minute auf 2:0. Doch Rottenburg kämpfte sich zurück: Lukas Behr brachte die Gäste in der 74. Minute heran, Nick Heberle glich in der 77. Minute aus. Als alles auf ein Remis hindeutete, traf Terry Offei in der 90.+1 Minute zum 3:2 – ein Treffer, der Weilimdorf im Kampf um den Klassenerhalt Luft verschafft.

Waiblingen brauchte dringend Punkte – und hatte sie bis zur 79. Minute in der Hand. Marvin Zimmermann traf in der 50. Minute zum 1:0, ein Ergebnis, das lange bestand. Doch Friedrichshafen drehte das Spiel in einer packenden Schlussphase: Kai Kramer glich in der 79. Minute aus, ehe Nicolai Weissenbacher in der 88. Minute und Pascal Booch in der 90. Minute den 1:3-Endstand herstellten. Friedrichshafen festigt damit seinen starken Platz im oberen Mittelfeld, während Waiblingen weiter um den Anschluss kämpfen muss. ---