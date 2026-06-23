TSV Berg III verzichtet auf Aufstieg: Glück für zwei Teams

Durch den Aufstiegsverzicht des TSV Berg III verbleiben der SV Baindt II und die SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz in der Kreisliga A. Die Entscheidung des Bezirks Bodensee führt zu veränderten Staffelgrößen für den kommenden Spielbetrieb.
Die Entscheidung und die Profiteure
Der TSV Berg III hat sich dazu entschieden, auf den Aufstieg in die Kreisliga A zu verzichten. Diese unerwartete Wendung bringt den Verlierern der Relegation ein unverhofftes sportliches Glück: Der SV Baindt II und die SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz verbleiben somit als „Lucky Loser“ in der Liga. Für die beiden Mannschaften bedeutet diese Nachricht die Rettung und den Verbleib in der Spielklasse.
Auswirkungen auf die Staffeln
Wie Bezirksspielleiter Thomas Fuchs aus dem Bezirk Bodensee offiziell mitteilt, hat dieser Schritt auch direkte organisatorische Folgen für die Struktur der Liga. Eine Staffel der Kreisliga A wird nun mit 15 Teams ins Rennen gehen. Die andere Staffel hingegen startet regulär mit der vorgesehenen Sollzahl von 14 Mannschaften.