TSV Berg III: "So einen Erfolg erlebt man nicht alle Tage"

– Foto: TSV Berg

Die Erleichterung war groß, als die letzten Entscheidungen gefallen waren. Obwohl der TSV Berg III sein eigenes Saisonfinale mit 0:3 verlor, durfte die Mannschaft am Ende die Meisterschaft in der Kreisliga B3 Bodensee feiern. Ausschlaggebend war, dass der TSV Wangen auf den Aufstieg verzichtete und dessen letztes Spiel mit 3:0 für den SV Karsee gewertet wurde. Mit 55 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 93:29 sicherte sich der TSV Berg III damit den Titel und den Aufstieg.

Für Trainer Nicolas Götz war die Meisterschaft ein besonderer Moment. Er sagt gegenüber FuPa: "Die Meisterschaft haben wir lange und ausgiebig gefeiert. So einen Erfolg erlebt man nicht alle Tage. Es war schön diesen Moment mit dem Team, den Familien, Freunden und alle die dazugehören zu genießen." Der Erfolg war für den TSV Berg III nicht selbstverständlich, zumal der Titel vor der Runde nicht als konkretes Ziel ausgegeben worden war. „Wir hatten uns vorgenommen oben erfolgreich mitzuspielen.“

Dass aus diesem Anspruch am Ende die Meisterschaft wurde, lag nach Einschätzung des Trainers auch an der Entwicklung im Saisonverlauf. „Als es dann gegen Ende der Saison immer knapper wurde und wir mit den Siegen gegen den WRZ II, den SV Karsee und den TSV Wangen alles in eigener Hand hatten wurde darüber leise gesprochen.“

Teamgeist als Grundlage des Erfolgs

Den Ausschlag gab aus Sicht von Götz nicht ein einzelner Faktor, sondern die Stabilität einer Mannschaft. „In so einer Saison muss vieles passen. Die Jungs haben von Anfang bis Ende an einem Strang gezogen und als Einheit agiert. Erfolgserlebnisse haben uns weiter gepusht, aus Rückschlägen haben wir gelernt und sind stärker hervorgegangen. Am Ende war es vermutlich die Mischung aus Leistung, Behaarlichkeit, Spaß und Teamgeist.“

Wille, Lernbereitschaft und Geschlossenheit

Nicht allein die Offensivzahlen oder einzelne Resultate, sondern die gemeinsame Haltung prägten demnach den Erfolg. „Die Stärken liegen bei uns im Wille und Teamgeist. Jeder für jeden, und das über mindestens 90 Minuten. Dazu kommt eine große Lernbereitschaft und die Fähigkeit die erlernten Dinge schnell auf den Platz zu bekommen.“

Noch nicht endgültig geklärt ist, wie die Mannschaft den Erfolg abseits der Meisterfeier weiter begeht. Eine Abschlussfahrt ist nach Aussage von Götz noch nicht abschließend geplant. „Aufgrund der unklaren Verhältnisse bis zum letzten Spieltag, sowohl bei uns als auch bei unserer zweiten, laufen noch die Planungen“

Aleks Goznik verlässt den Meister

Parallel richtet sich der Blick bereits auf die kommende Spielzeit. In der Kaderplanung laufen Gespräche. „Als fester Abgang steht bis jetzt nur Aleks Goznik fest.“ Aleks Goznik war nach den Worten von Götz der treffsicherste Spieler der Mannschaft und sucht nun die nächste Herausforderung in der Bezirksliga.

Der Blick geht in die neue Liga

Für die Saison 2026/2027 formuliert Götz keinen überzogenen Anspruch. „Als Aufsteiger wollen wir uns natürlich beweisen und zeigen, dass wir nicht ohne Grund aufgestiegen sind. Wir werden alles gebe, um die Klasse zu halten und uns weiterzuentwickeln. Diese Erfahrung wird uns als Mannschaft nochmal enger zusammenschweißen.“