TSV Berg II: "Meine Jungs dürfen das genießen"

– Foto: TSV Berg

Der TSV Berg II spielt in der kommenden Saison in der Bezirksliga Bodensee. Die Mannschaft von Trainer Lorenz Held setzte sich in der Relegation durch und bestätigte damit ihre starke Runde in der Kreisliga A1 Bodensee. Nach Platz zwei in der Abschlusstabelle mit 67 Punkten aus 30 Spielen, 22 Siegen, einem Unentschieden und sieben Niederlagen ging Berg II in die Aufstiegsspiele. In der ersten Runde gelang ein 1:0-Sieg gegen den TSV Schlachters aus der Kreisliga A2 Bodensee. Das entscheidende Relegationsspiel gegen den Bezirksligisten SV Bergatreute gewann der TSV Berg II deutlich mit 3:0.

Der Aufstieg war der Abschluss einer intensiven Saison, un der Tabelle lag nur die SG Baienfurt vor dem TSV Berg II. Der Meister kam auf 74 Punkte, Berg II auf 67. Mit 83 erzielten Toren stellte die Mannschaft zudem gemeinsam mit der SG Baienfurt die beste Offensive der Liga.

Die Freude über den Aufstieg war entsprechend groß. Trainer Lorenz Held sagt gegenüber FuPa: „Wir haben und der gesamte Verein hat sich sehr über diesen Erfolg gefreut. Natürlich hat das Team gestern ausführlich gefeiert. Meine Jungs dürfen das genießen nach dieser wirklich intensiven Saison.“ Nach den beiden Relegationsspielen und dem klaren Erfolg gegen den SV Bergatreute hatte sich die Mannschaft diesen Abschluss erarbeitet.

Ein ausdrücklich formulierter Aufstiegsplan stand nach Helds Worten nicht im Vordergrund. „Wir haben uns von Beginn an das Ziel gesetzt, jedes Spiel zu gewinnen und das Maximale aus der Saison herauszuholen.“



Dass die Mannschaft diesen Weg erfolgreich ging, erklärt Held vor allem mit der Entwicklung innerhalb des Teams. Daraus ergaben sich Chancen, aber auch Anforderungen. „Es war zu Beginn nicht ganz einfach, weil wir viele sehr junge Spieler haben. Deren Potential zu entwickeln und konstant abzurufen, war die größte Herausforderung. Hierfür war viel strukturierte Arbeit erforderlich.“

Disziplin und individuelle Freiheiten

Bei der Beschreibung der Stärken seiner Mannschaft verweist Held auf eine Verbindung zweier Elemente. „Ein disziplinierter Mannschaftsgedanke, in der jeder Spieler trotzdem seine individuellen Freiheiten ausspielen durfte.“ Diese Balance half Berg II, über eine lange Saison hinweg konstant zu bleiben und in den entscheidenden Momenten der Relegation nochmals stabil aufzutreten.

Fokus galt zuerst der Relegation



Wie die Mannschaft die Saison endgültig ausklingen lässt, ist nach den Aussagen des Trainers noch offen: „Ich weiß gar nicht, ob der Mannschaftsrat eine Abschlussfahrt geplant hat. Der Fokus galt ausschließen der Relegation. Mit Sicherheit werden aber die Jungs noch gebührend abschließen.“

Konkrete Zu- und Abgänge nannte Held nicht. Stattdessen verwies er auf den grundsätzlichen Weg des Vereins. „Was die Kaderplanung angeht: Der TSV Berg hat - unter der Leitung von Oliver Ofentausek - eine herausragende Jugendarbeit. Unsere Philosophie ist es, die eigenen Spieler zu integrieren.“ Damit bleibt der Aufstieg auch in einen größeren Vereinszusammenhang eingebettet.

Erstmal ein paar Tage Ruhe



„Einen Ausblick für 2026/2027 gibt es noch nicht. Jetzt werde auch ich, erstmal ein paar Tage Ruhe genießen. Aber eins bleibt sicher: Ich möchte immer gewinnen“, sagte Held auf die Frage wie es weitergeht.

Für den TSV Berg II beginnt damit nach einer erfolgreichen Relegation ein neuer Abschnitt. Die Mannschaft hat sich über Platz zwei in der Kreisliga A1 Bodensee und zwei gewonnene Entscheidungsspiele den Aufstieg verdient. In der Bezirksliga Bodensee wird sie nun zeigen müssen, wie tragfähig die Entwicklung der vergangenen Saison ist.