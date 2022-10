TSV Berg - FV Biberach 2:2 Derbytime in Berg

Zu Gast im Rafistadion war der FV Biberach.

Von Beginn an waren beide Teams hellwach und bereit den Kampf anzunehmen. Bereits in der 2. Minute gingen die Gäste mit 0:1 in Führung. Aber der TSV Berg machte weiter und man ließ den Ball in dem eigenen Reihen gut laufen. Man erspielte sich einige Torchancen, aber es dauerte bis zur 17. Minute ehe Maschkour Gbadamassi den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Mehr und mehr dominierte der TSV nun das Derby. Der FV Biberach tat sich in dieser Phase sehr schwer. In der 38. Minute erhöhte dann Joni Hill den Spielstand verdient auf 2:1. bis zur Halbzeit erarbeitete sich der TSV Berg noch weitere Chancen aber ein Tor blieb leider aus.