TSV Berg feiert Kantersieg bei Calcio Leinfelden-Echterdingen

Die Verbandsliga Württemberg wurde heute am achten Spieltag mit einer deutlichen Partie abgeschlossen. Der TSV Berg ließ Calcio Leinfelden-Echterdingen keine Chance und setzte mit einem 6:1-Erfolg ein Ausrufezeichen.

Ein Spiel voller Dramatik sahen die 150 Zuschauer in Dorfmerkingen. Der FC Rottenburg startete furios: Bereits in der 1. Minute brachte Jakob Bader die Gäste in Führung. Kurz vor der Pause legte Maxime Ackermann in der 45. Minute das 2:0 nach. Doch Dorfmerkingen zeigte Moral und drehte nach dem Seitenwechsel die Partie. Zunächst verkürzte Paul Rauser in der 57. Minute, bevor Fabian Ehrmann nur sieben Minuten später den Ausgleich erzielte. Den Schlusspunkt setzte Nico Rodewald in der 86. Minute mit dem umjubelten 3:2.

Von Beginn an übernahm der TSV Oberensingen die Kontrolle über die Partie. Der Druck machte sich früh bezahlt: In der 21. Minute brachte Maximilian Gjini seine Mannschaft in Führung. Mit dem Treffer im Rücken spielte Oberensingen befreit auf und erhöhte noch vor der Pause. Marlon Lander sorgte in der 45. Minute für das 2:0. Patrick Werner stellte in der 56. Minute auf 3:0 und machte damit früh klar, dass an diesem Abend kaum Zweifel am Sieger bestehen würden. Spätestens als Marlon Lander in der 82. Minute erneut traf, war die Partie endgültig entschieden.

In einer ausgeglichenen Begegnung vor 100 Zuschauern reichte dem TSV Weilimdorf ein einziger Treffer, um drei Punkte mitzunehmen. Giuseppe Berretta erzielte in der 75. Minute das entscheidende Tor. Während die Gastgeber trotz ordentlicher Leistung ohne Punkt blieben, kletterten die Gäste mit diesem Auswärtssieg ins Tabellenmittelfeld. ---

Die TSG Tübingen musste sich trotz einer 2:0-Führung am Ende mit einem Punkt begnügen. Christoph Hollnberger eröffnete in der 34. Minute, und Matthias Thomas Gampert erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. Doch Heilbronn kämpfte sich zurück: Roman Kasiar verkürzte in der 64. Minute, ehe Lukas Böhm in der 88. Minute den späten Ausgleich besorgte. 200 Zuschauer sahen ein Spiel, das beiden Teams Mut machen dürfte. ---

Gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall sorgte Janik Michel für ein wahres Torfestival. Er traf in der 6. Minute zum 1:0, nachdem Lorenz Minder in der 39. Minute ausgeglichen hatte, legte Michel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erneut vor. In der 70. Minute verwandelte er zudem einen Foulelfmeter zum 3:1. Den Schlusspunkt setzte Tim Steinhilber in der 77. Minute. Die 150 Zuschauer feierten einen klaren Heimsieg. ---

Für Aufsteiger FSV Waiblingen gab es vor 222 Zuschauern einen herben Rückschlag. Schon in der 5. Minute brachte Simon Dilger die Gäste aus Ehingen-Süd in Führung. Zwar gelang Demian Bernsee Villiers in der 20. Minute der Ausgleich, doch Janis Peter stellte in der 41. Minute auf 2:1 für die Gäste. In der Nachspielzeit sorgte Narciso Filho mit dem 3:1 in der 90.+5 Minute für die Entscheidung. ---

Der Tabellenführer aus Reutlingen musste sich am Bodensee mit einem Punkt begnügen. Emirhan Erbas brachte die Hausherren in der 40. Minute in Führung. Kurz zuvor hatte Kai Kramer die große Chance auf das 2:0, scheiterte jedoch per Foulelfmeter. Das sollte sich rächen: Kevin Haussmann traf in der 59. Minute zum Ausgleich. Die 250 Zuschauer sahen eine intensive Partie, die keinen Sieger fand. ---

Vor 100 Zuschauern erlebte Calcio Leinfelden-Echterdingen einen gebrauchten Nachmittag. Zwar hielt das Team die Partie in der ersten Hälfte torlos offen, doch nach der Pause begann der Torreigen der Gäste. Jonathan Hill brachte Berg in der 54. Minute mit 1:0 in Führung, nur zwei Minuten später legte Hannes Pöschl nach. Spätestens mit dem 3:0 durch Nick Zimmerer in der 64. Minute war die Partie entschieden. Calcio schwächte sich zusätzlich, als Philipp Seemann in der 71. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Berg nutzte die Überzahl konsequent und erhöhte durch Daniel Schachtschneider in der 82. Minute auf 4:0. Zwar konnte Youssef Mohamed Medhat Eltayeb Elnagger in der 85. Minute für die Gastgeber auf 1:4 verkürzen, doch in der Schlussphase brach die Defensive endgültig auseinander. Romeo Lindinger traf in der 90. Minute, ehe Niko Maucher in der Nachspielzeit zum 6:1-Endstand vollendete.